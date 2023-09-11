«Я раскаиваюсь в этом, я не хотел». Эти белорусы работали на СБУ и предали Родину. Вот о чём они сожалеют
Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?
Важный момент – все задержанные белорусы, если они вообще достойны такого определения после совершенных поступков, являются ярыми противниками действующей власти, неоднократно принимали участие в несанкционированных митингах протеста в 2020 году, размещали антигосударственную символику в соцсетях и были подписаны на деструктивные Telegram-каналы.
Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси:
Помимо очевидных целей и актов терроризма, которые выражаются в попытке дестабилизации общественного порядка в нашей стране, устрашения белорусского населения, украинские спецслужбы преследуют и второстепенную цель, которая выражается в попытке создания видимости наличия в Республике Беларусь некого организованного подполья, наличия здесь хорошо подготовленных, идейно мотивированных агентов-террористов, готовых вести здесь партизанскую войну. Однако это не так. Как мы видим, в качестве исполнителей актов терроризма украинские спецслужбы используют маргинальных личностей, готовых за денежное вознаграждение выполнять любое задание.
Сегодня все обвиняемые активно сотрудничают со следствием, и каждый из них пытается оправдать себя всеми возможными способами. Вчерашние террористы в ход пускают даже слезы.
Иван Лихолат, обвиняемый:
Вину свою осознаю в полном объеме. Осознал, что надо было сразу пойти в органы госбезопасности, объяснить всю ситуацию.
Андрей Зиненко, обвиняемый:
Я раскаиваюсь в этом, я не хотел. Плохо, что не понял сразу, чем это может грозить. Прошу прощения. Извиняюсь. Буду содействовать следствию, чтобы решить вопрос.
Павел Вабищевич, обвиняемый:
Хочу попросить прощения, у народа в первую очередь Беларуси, если это возможно, если он простит меня. У родителей, которые воспитали меня, вырастили. У жены, у детей своих любимых. У меня двое несовершеннолетних детей. Я очень сильно сожалею об этом. Я хочу донести людям, особенно молодежи, чтобы не попадались в такую ситуацию, как я. Если бы они увидели похожее объявление, сообщение, чтобы обращались в правоохранительные органы в первую очередь. Я их очень прошу. Последствия могут быть плачевны. Чтобы не велись, как я повелся, на легкие деньги.
Как бы там ни было, виновность и меру ответственности каждого из задержанных еще предстоит определить следствию и суду. Пока же КГБ продолжает комплекс следственных мероприятий по поиску и задержанию других пособников СБУ. И вполне очевидно, что результаты белорусских спецслужб не заставят себя долго ждать. А правоохранительные органы еще раз напоминают: если вас втягивают в преступную деятельность или пытаются использовать зарубежные спецслужбы или другие лица, сообщите в Telegram-бот КГБ Беларуси. Возможно, эти сообщения помогут защитить вас или сохранить чьи-то жизни.
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