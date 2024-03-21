Лукашенко – уходящему составу парламента: вы продемонстрировали надёжность и преданность народу

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча главы государства с парламентариями, завершающими работу, традиционна. Это повод подвести итоги и озвучить задачи на будущее для избранных в единый день голосования. Глава государства в целом высоко оценил работу парламентариев, отдельно отметив их надежность и преданность белорусскому народу. Совместными усилиями удалось сохранить в нашей стране полноценную мирную жизнь. Подробности финального заседания Национального собрания 7-го созыва – в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Традиционно встречи нашего Президента с парламентариями начинаются вот с этих женщин со щетками. Задача – чтобы красная ковровая дорожка была буквально отполирована. Ну, это так, техническое приготовление. А глубинный смысл заключается в том, что парламентарии должны работать именно на благо обычного глубинного белорусского народа. Любой визит главы государства в парламент заметен и волнителен. Под люстрой в виде звезды и взошла политическая звезда Лукашенко. Здесь формировалась личность политика, но и здесь же проходили дебаты, которые могли завести страну в пропасть. Этот созыв парламента оказался монолитным.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:

Я очень благодарен судьбе, что оказался избранным в Палату представителей и мог посвятить эти четыре года прежде всего законодательному процессу и процессу государственного строительства. Это бесценный опыт, опыт, который пришелся на достаточно сложный период развития белорусской государственности. Слова благодарности и напутствия уходящим парламентариям являются элементом политической культуры Беларуси. А в этом году еще и дела вызвали уважение к плеяде депутатов. Они вышли на передовую борьбы за интересы государства.