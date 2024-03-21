В Минске наградили лучших работников ЖКХ

Новости Беларуси. Они создают комфорт для проживания в столице. В преддверии профессионального праздника наградили лучших работников ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетными грамотами и благодарностями отметили 20 человек. Среди них – руководители, слесари, уборщики, водители и озеленители. Благодаря им мы видим чистые подъезды, яркие клумбы и обустроенные дворовые площадки. В торжественной обстановке их поздравили представители Министерства ЖКХ и руководство города. Была подготовлена яркая концертная программа.

Вероника Ананич, главный специалист производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства: В системе ЖКХ я работаю 15 лет. В Минском городском жилищном хозяйстве практически три года. За многолетний труд я удостоилась такой чести – быть награжденной благодарностью Минского городского исполнительного комитета.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Работники жилищно-коммунального хозяйства – это именно та категория людей, которая не считается со своим личным временем, 24/7 каждую неделю, независимо от погодных условий, они выполняют свою работу, чтобы жители и гости чувствовали себя уютно, комфортно.

В 2024 году перед службами жилищно-коммунального хозяйства стоит немало задач. После капремонта в эксплуатацию введут около миллиона квадратных метров жилья, будет открыто 18 новых зеленых зон.