В Минске обсудили проекты будущего в рамках единого дня информирования

Развитие страны с акцентом на атомной энергетике, биотехнологиях и искусственном интеллекте. Проекты будущего обсудили на едином дне информирования в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собрались порядка 80 человек, в том числе и эксперты, еще около тысячи присоединились к дискуссии онлайн. Речь шла о привлечении молодежи к современным разработкам. Так, например Парк высоких технологий на постоянной основе сотрудничает со студентами БГУИР и БГУ, а также финансирует их стартапы.

Иван Квашко, второй секретарь Советского районного комитета БРСМ: В Республике Беларусь есть ряд инициатив и площадок, которые позволяют молодежи предлагать свои инициативы и реализовывать их. Можно привести ряд примеров. Это в том числе и республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», это проекты по реализации грантовых инициатив. Особую поддержку оказывает молодежи Президент Республики Беларусь.

Михаил Милованов, советник начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

В рамках строительства «Северного берега» будут построены выставочный комплекс, центр торговли и институт искусственного интеллекта. Конечно, Парк высоких технологий не останется в стороне от этого проекта.

Единый день информирования проходит каждый месяц. Традиционно во время встреч обсуждают актуальные для жизни страны темы.