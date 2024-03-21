Прямой эфир

В Минске обсудили проекты будущего в рамках единого дня информирования

21 марта 2024 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие страны с акцентом на атомной энергетике, биотехнологиях и искусственном интеллекте. Проекты будущего обсудили на едином дне информирования в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обсудили проекты будущего в рамках единого дня информирования-1

В зале собрались порядка 80 человек, в том числе и эксперты, еще около тысячи присоединились к дискуссии онлайн. Речь шла о привлечении молодежи к современным разработкам. Так, например Парк высоких технологий на постоянной основе сотрудничает со студентами БГУИР и БГУ, а также финансирует их стартапы.

В Минске обсудили проекты будущего в рамках единого дня информирования-4

Иван Квашко, второй секретарь Советского районного комитета БРСМ:
В Республике Беларусь есть ряд инициатив и площадок, которые позволяют молодежи предлагать свои инициативы и реализовывать их. Можно привести ряд примеров. Это в том числе и республиканский конкурс «100 идей для Беларуси», это проекты по реализации грантовых инициатив. Особую поддержку оказывает молодежи Президент Республики Беларусь.

В Минске обсудили проекты будущего в рамках единого дня информирования-7

Михаил Милованов, советник начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:
В рамках строительства «Северного берега» будут построены выставочный комплекс, центр торговли и институт искусственного интеллекта. Конечно, Парк высоких технологий не останется в стороне от этого проекта.

Единый день информирования проходит каждый месяц. Традиционно во время встреч обсуждают актуальные для жизни страны темы.

# Молодежь Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?
21 марта 2024 18:22

Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе
21 марта 2024 17:56

Новый старт космического корабля запланирован на 23 марта – причины переноса назвали в Роскосмосе

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»
21 марта 2024 17:50

В Купаловском театре показали премьеру классической белорусской пьесы «Пісаравы імяніны»