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Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?

21 марта 2024 18:22
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Новости Беларуси. Самозаряжающийся электромобиль, строительный 3D-принтер и смарт-стол. В Минске назвали победителей проекта «100 идей для Беларуси». Экспертный совет выбрал 30 лучших разработок в 10 номинациях – от фермерства до атомной энергетики. Это рекордное количество Гран-при за все время проведения конкурса.

Какие идеи предлагает молодежь стране? Алина Мычко расскажет об интересных стартапах.

Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?-1

Вопреки мнению скептиков, придумано еще далеко не все. И проект – яркое тому доказательство. На выставке представили более 170 инновационных идей. Экология, промышленность, медицина и национальная безопасность – у молодежи масса предложений в самых разных областях. Наиболее популярные сферы – техническая и социальная. В течение дня все ноу-хау оценивали эксперты.

Победителей проекта «100 идей для Беларуси» выбирают в Минске.

Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?-4

Где не справится человек, справится техника. С таким девизом Максим Стрельский подошел к своей разработке. Он предлагает роботизированную мобильную платформу. Главная идея в том, чтобы избавить рабочих от опасного и тяжелого труда. «Левиафан» – так назвали робота – управляется дистанционно и может часами работать без подзарядки. Кое-где новацию уже опробовали.

Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?-7

Забота о людях подарила идею и другой команде. Окклюдер для лечения косоглазия и амблиопии предлагают студенты из Гомеля. Существующие аналоги неэффективны, могут вызывать раздражение и другие побочные эффекты. Новый окклюдер создают с учетом индивидуальных особенностей пациента при помощи 3D-печати. И шанс на успешное лечение вырастает кратно.

Подробности смотрите в видео.

# Конкурс # общество # Алина Мычко

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