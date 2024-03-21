Изобретения белорусов, которые поражают воображение! Какие идеи предлагает молодёжь стране?

Новости Беларуси. Самозаряжающийся электромобиль, строительный 3D-принтер и смарт-стол. В Минске назвали победителей проекта «100 идей для Беларуси». Экспертный совет выбрал 30 лучших разработок в 10 номинациях – от фермерства до атомной энергетики. Это рекордное количество Гран-при за все время проведения конкурса. Какие идеи предлагает молодежь стране? Алина Мычко расскажет об интересных стартапах.

Вопреки мнению скептиков, придумано еще далеко не все. И проект – яркое тому доказательство. На выставке представили более 170 инновационных идей. Экология, промышленность, медицина и национальная безопасность – у молодежи масса предложений в самых разных областях. Наиболее популярные сферы – техническая и социальная. В течение дня все ноу-хау оценивали эксперты. Победителей проекта «100 идей для Беларуси» выбирают в Минске.

Где не справится человек, справится техника. С таким девизом Максим Стрельский подошел к своей разработке. Он предлагает роботизированную мобильную платформу. Главная идея в том, чтобы избавить рабочих от опасного и тяжелого труда. «Левиафан» – так назвали робота – управляется дистанционно и может часами работать без подзарядки. Кое-где новацию уже опробовали.