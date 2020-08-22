Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей

Новости Беларуси. 22 августа в Гродно Александр Лукашенко принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сегодня остановили какой-то там «Гродножилстрой», остановили строительство. Родные мои, мы обойдемся даже без «Гродножилстроя». У нас достаточно в стране строителей. Старый замок в Гродно, жемчужина вашей истории, наконец, объект стратегического значения, атомная электростанция – это все рабочие места, высококлассные. Это же для гродненцев. Я ведь старался сделать для запада нашей страны побольше. Потому что была аграрная область. Надо было сюда высокотехнологичное производство. Это было мое решение. И я обращаюсь сегодня к тем, кто этого не понимает. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край. Читайте также: Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут» Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали» Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области? Говорил Президент и о недопустимости травли людей: учителей, милиционеров, журналистов. Предлагал больше читать умных источников, а не однобоких сообщений соцсетей. Слова Александра Лукашенко нашли отклик в каждом сердце.