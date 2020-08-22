Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей
Новости Беларуси. 22 августа в Гродно Александр Лукашенко принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди подхватывали: «Не отдадим!» Ведь все мы видели страны, которые прошли через «цветные революции», и в каком они сегодня положении. В Беларуси этот сценарий реализовать не удастся, хотя бы ради будущего наших детей. Президент напомнил, что у нас и без этих раскачиваний хватает, с чем бороться.
Читайте также:
Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»
Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»
А еще экономика. Если кто-то ее хочет подорвать забастовками, то глава государства знает, чем перебить такое желание. Время подумать – до понедельника.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы сегодня остановили какой-то там «Гродножилстрой», остановили строительство. Родные мои, мы обойдемся даже без «Гродножилстроя». У нас достаточно в стране строителей.
Старый замок в Гродно, жемчужина вашей истории, наконец, объект стратегического значения, атомная электростанция – это все рабочие места, высококлассные. Это же для гродненцев. Я ведь старался сделать для запада нашей страны побольше. Потому что была аграрная область. Надо было сюда высокотехнологичное производство. Это было мое решение. И я обращаюсь сегодня к тем, кто этого не понимает. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»
Александр Лукашенко: «Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали»
Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области?
Говорил Президент и о недопустимости травли людей: учителей, милиционеров, журналистов. Предлагал больше читать умных источников, а не однобоких сообщений соцсетей. Слова Александра Лукашенко нашли отклик в каждом сердце.
Так и люди на площади – они вышли, потому что понимают: то, что сегодня предлагают альтернативные штабы и советы, это не для блага народа. Это ширма. На наболевшие мозоли общества грамотно давят, прикрывая благородными целями свои личные интересы. Люди для них лишь средство для достижения цели. А белорусы не хотят быть пешками в чужой игре престолов.