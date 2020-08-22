Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники
Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Колонна машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы. На всей протяженности маршрута участников автопробега тепло приветствовали жители города. Некоторые участники уже не в первый раз поддерживают автопробег за мир и безопасность в нашей стране.
Николай Зарубицкий, участник автопробега:
Все поездки – это хорошо, но когда с музыкой – тебя видят заранее, люди хлопают, веселятся, намного приятнее. И народ эта музыка заводит, очень много приветствий и очень позитивное настроение у всех становится.
Большинство участников приезжают целыми семьями и компаниями друзей.
Кристина Мащенко-Кучинская, участница автопробега:
У нас на троих одна идея и одна идеология. То есть мы поддерживаем нашу страну именно вот с нашим белорусским флагом. И мы за независимость. За мир, дружбу!
Даниела Крестева, участница автопробега:
Я приехала со своей мамой. у меня вся семья поддерживает меня, поддерживает нашего действующего Президента. Много друзей, которые также думают, что мы должны сохранить то, что имеем.