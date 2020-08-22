Автопробег за мир и безопасность в Минске. Как это было и что говорили участники

Новости Беларуси. На дорогах Минска снова было красочно: автолюбители собрались вместе, чтобы выразить свою гражданскую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна машин с национальными флагами проехала по главным проспектам столицы. На всей протяженности маршрута участников автопробега тепло приветствовали жители города. Некоторые участники уже не в первый раз поддерживают автопробег за мир и безопасность в нашей стране.