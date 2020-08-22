Александр Лукашенко в Гродно: хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать клочок этой земли
Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как только объявили о выступлении Александра Лукашенко, тысячи людей поспешили к сцене. Они будут перебивать его аплодисментами и бурно скандировать, то и дело выкрикивая слова благодарности от чистого сердца.
А пока свою речь Президент начал с личного, вспомнил, что именно с этого города он совсем молодым политиком начинал свою первую предвыборную кампанию. И тогда заручился поддержкой западной Беларуси. Благодарен, что все эти годы жители Принеманского региона его поддерживали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне многие говорили: «А, в Гродно, там какая-то ситуация не та. Там что-то не то». Я говорю: «Неправда! Не может быть, чтобы там так перевернулись люди». И увидев эту огромную, многотысячную массу людей, я понял, что гродненская земля – это наша земля.
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Сегодня Беларусь пытаются сделать территорией раздора, а Гродненскую область и вовсе – ходят разговоры, и Президент об этом, естественно, в курсе – хотят отрезать от общего пирога. Но мы этого не позволим ни при каких обстоятельствах.
Александр Лукашенко:
Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси. Войска со спецназом должны быть там, на границе, я же только что оттуда прибыл к вам, а мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок. Разве это нормально, что солдаты должны защищать на границе этот клочок земли и нашу страну, а мы вынуждены обеспечивать безопасность нашей страны на площадях? Нас в лапти обуют – мы даже не заметим.
Через границу едут разные люди. В свое время мы приняли решение по безвизовому въезду в гродненский регион. Вы просили, чтобы любой иностранец мог без формальностей, без проверок приехать сюда. Познать красоты нашей страны и вложить свои деньги, если есть желание, в нашу область. И что мы видим? Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Беспорядки – ядро. Зачинщики – не гродненцы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики побежали. Их же никто не гнобил и их никто не выгонял из Беларуси. Они сами меня просили, чтобы я их спас и вывез – некоторые.
Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели. Слушайте, неужели мы слепые? Неужели мы не видим, что происходит. Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Сейчас нет. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Мы бы на этой площади не были бы хозяевами. Нас поломали, покрошили и выплюнули бы.