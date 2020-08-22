Александр Лукашенко в Гродно: хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать клочок этой земли

Новости Беларуси. В Гродно Президент принял участие в митинге в поддержку мира и стабильности в Беларуси. Тысячи жителей вышли на центральную площадь Ленина, чтобы показать свое отношение к раскачиванию ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как только объявили о выступлении Александра Лукашенко, тысячи людей поспешили к сцене. Они будут перебивать его аплодисментами и бурно скандировать, то и дело выкрикивая слова благодарности от чистого сердца.

А пока свою речь Президент начал с личного, вспомнил, что именно с этого города он совсем молодым политиком начинал свою первую предвыборную кампанию. И тогда заручился поддержкой западной Беларуси. Благодарен, что все эти годы жители Принеманского региона его поддерживали.

Александр Лукашенко:

Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси. Войска со спецназом должны быть там, на границе, я же только что оттуда прибыл к вам, а мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок. Разве это нормально, что солдаты должны защищать на границе этот клочок земли и нашу страну, а мы вынуждены обеспечивать безопасность нашей страны на площадях? Нас в лапти обуют – мы даже не заметим.