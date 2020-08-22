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Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области?

22 августа 2020 19:09
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Новости Беларуси. 22 августа Александр Лукашенко принял решение назначить нового губернатора Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Владимир Караник приступает к обязанностям в качестве главы региона. Об этом Президент сообщил во время встречи с депутатами облсовета.  

Отметим, кадровая перестановка не вызвана какими-либо нареканиями в адрес Владимира Кравцова, который до этого 7 лет возглавлял область.

Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области?-1

Что касается экс-министра здравоохранения, то его заслуги очевидны.

Караник – известный хирург-онколог, он приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19. Напомним, тогда наша страна фактически единственная в мире пошла своим путем и справилась. Кроме того, Владимир Степанович сам родом из Гродно, потому наверняка найдет общий язык со всеми жителями области.  

Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Для меня это большая потеря, потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам бы было очень тяжело. Это был первый помощник Президента по всем вопросам, это был первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили в это сложное время – поддержать эту кандидатуру. Он ваш. Молодой, умница.  

То, что вы сказали в отношении Владимира Васильевича, здесь нет никаких таких претензий к нему.  

Что говорил Александр Лукашенко про Владимира Караника, назначая его губернатором Гродненской области?-7

Поэтому традиционно – тебе минский букет цветов.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Владимир Кравцов # Фотофакт

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