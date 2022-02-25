Прямой эфир

Роман Головченко: в планах на 2022 год построить около 200 тысяч метров энергоэффективного жилья

25 февраля 2022 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Казахстана встретился с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко. В Нурсултане обсуждаются вопросы перемещения товаров по территории стран-участниц союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обратил внимание премьер и на необходимость создания зеленой экономики. И в Беларуси, например, многое для этого сделано.  

Роман Головченко: в планах на 2022 год построить около 200 тысяч метров энергоэффективного жилья-1

Роман Головченко премьер-министр Беларуси:  
Отмечу, что правительством Беларуси утвержден национальный план действий по развитию зеленой экономики, который предусматривает мероприятия по обеспечению зеленого экономического роста в условиях сохранения природного капитала. Мы уже приняли значительные шаги по строительству энергоэффективных жилых домов, развитию электротранспорта, городской мобильности, сохранению и восстановлению экосистем. Внедрение энергосберегающих решений и технологий умных домов при возведении многоэтажного жилья. С 2020 года все многоквартирные жилые дома в Беларуси проектируются и реализуются в энергоэффективном формате. В планах на этот год построить около 200 тысяч метров такого жилья.  

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в июне в Бресте. Причем в знаковые даты: 21 и 22 июня.  

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля (здесь подробности).  

# Экономика # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Карпенко о референдуме: «Существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали»
25 февраля 2022 09:22

Игорь Карпенко о референдуме: «Существенных замечаний, жалоб нет. Есть ряд обращений, мы проанализировали»

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»
25 февраля 2022 09:12

Суровые морозы и достопримечательности. Рассказываем, как снимали тревел-шоу «Медовый месяц»

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля
25 февраля 2022 07:36

Головченко на заседании ЕМПС заявил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на курс белорусского рубля