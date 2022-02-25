Роман Головченко: в планах на 2022 год построить около 200 тысяч метров энергоэффективного жилья

Обратил внимание премьер и на необходимость создания зеленой экономики. И в Беларуси, например, многое для этого сделано.

Президент Казахстана встретился с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко. В Нурсултане обсуждаются вопросы перемещения товаров по территории стран-участниц союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко премьер-министр Беларуси:

Отмечу, что правительством Беларуси утвержден национальный план действий по развитию зеленой экономики, который предусматривает мероприятия по обеспечению зеленого экономического роста в условиях сохранения природного капитала. Мы уже приняли значительные шаги по строительству энергоэффективных жилых домов, развитию электротранспорта, городской мобильности, сохранению и восстановлению экосистем. Внедрение энергосберегающих решений и технологий умных домов при возведении многоэтажного жилья. С 2020 года все многоквартирные жилые дома в Беларуси проектируются и реализуются в энергоэффективном формате. В планах на этот год построить около 200 тысяч метров такого жилья.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в июне в Бресте. Причем в знаковые даты: 21 и 22 июня.