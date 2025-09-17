Польша, которая до сих пор не может смириться с потерей белорусских земель, хоть и прошло 86 лет, не устает чинить препятствия на границе. При этом наша страна продолжает демонстрировать неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям. И в данном случае речь идет о поляках. Точнее, западных грузоперевозчиках.
Дело в том, что из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы в ловушке оказалось около полутора тысяч польских фур. По законодательству, за истечением срока пребывания на нашей территории для них предусмотрено наказание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, Беларусь не стала вводить санкции в отношении грузоперевозчиков из соседней страны. Наоборот, предоставила 10-дневную отсрочку для беспрепятственного выезда с нашей территории. Ситуацию прокомментировали в белорусском МИДе.
Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Пока польские власти бросили своих предпринимателей на произвол судьбы, мы протягиваем им руку помощи. Мы сознательно отказались от сценария жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды и соответствующие потери для польских перевозчиков. Вместо санкций – мы даем шанс. Вместо давления – предлагаем диалог.
Создавая прозрачные и безопасные условия для трансграничной логистики, Беларусь выступает стабилизирующим фактором в регионе. В то время как решения Польши продолжают вносить хаос, подрывают устойчивость рынка и наносят ущерб простым гражданам и бизнесу. Контраст стал принципиальным: с одной стороны – здравый смысл и человечность, с другой – политические амбиции и игнорирование собственных граждан.
Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия.