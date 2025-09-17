«Вместо санкций – мы даём шанс» – МИД о продлении срока пребывания польских фур на территории Беларуси

Польша, которая до сих пор не может смириться с потерей белорусских земель, хоть и прошло 86 лет, не устает чинить препятствия на границе. При этом наша страна продолжает демонстрировать неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям. И в данном случае речь идет о поляках. Точнее, западных грузоперевозчиках.

Дело в том, что из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы в ловушке оказалось около полутора тысяч польских фур. По законодательству, за истечением срока пребывания на нашей территории для них предусмотрено наказание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, Беларусь не стала вводить санкции в отношении грузоперевозчиков из соседней страны. Наоборот, предоставила 10-дневную отсрочку для беспрепятственного выезда с нашей территории. Ситуацию прокомментировали в белорусском МИДе.