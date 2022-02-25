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В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума

25 февраля 2022 10:04
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Новости Беларуси. Ряд уголовных дел, связанных с воспрепятствованием осуществлению права на участие в республиканском референдуме, возбужден Следственным комитетом по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума-1

Предварительное расследование по одному из них уже окончено и передано прокурору для направления в суд.  

В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума-4

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:  
Женщина обвиняется в изготовлении и хранении листовок, содержащих заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума, а также приводить в негодность бюллетени для голосования. Обнаруженные листовки она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы.  

В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума-7

Теперь подозреваемая под стражей. За решеткой находятся и еще трое подозреваемых по аналогичным делам.  

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# Референдум # общество # Андрей Гриб # Фотофакт

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