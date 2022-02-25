В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума

Новости Беларуси. Ряд уголовных дел, связанных с воспрепятствованием осуществлению права на участие в республиканском референдуме, возбужден Следственным комитетом по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительное расследование по одному из них уже окончено и передано прокурору для направления в суд.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:

Женщина обвиняется в изготовлении и хранении листовок, содержащих заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума, а также приводить в негодность бюллетени для голосования. Обнаруженные листовки она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы.