В Минске задержаны четверо подозреваемых в попытках срыва референдума

Новости Беларуси. Ряд уголовных дел, связанных с воспрепятствованием осуществлению права на участие в республиканском референдуме, возбужден Следственным комитетом по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ряд уголовных дел, связанных с воспрепятствованием осуществлению права на участие в республиканском референдуме, возбужден Следственным комитетом по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительное расследование по одному из них уже окончено и передано прокурору для направления в суд.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:
Женщина обвиняется в изготовлении и хранении листовок, содержащих заранее подготовленный текст с призывами о срыве и нарушениях при проведении будущего референдума, а также приводить в негодность бюллетени для голосования. Обнаруженные листовки она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы.
Теперь подозреваемая под стражей. За решеткой находятся и еще трое подозреваемых по аналогичным делам.
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