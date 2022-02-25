В Эстонии запретили трансляцию «Беларусь 24». Как на это отреагировал Мининформ?

Актуальную информацию из нашей страны больше не смогут получать жители Эстонии. Там запретили трансляцию телеканала «Беларусь 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это уже успело отреагировать Министерство информации нашей страны. Оно осудило решение официальных властей этой прибалтийской республики.

«Очевидно, что его главная цель – дальнейшая зачистка информационного поля и установление тотального контроля за медиа, что является грубым нарушением декларируемых европейских норм и стандартов».