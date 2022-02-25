«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная и медуслуги международного класса. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите ( здесь подробности ).

Кроме оказания профильной помощи центр также принимает пациентов с COVID-19. Здесь выхаживают больных ковидом с самыми тяжелыми осложнениями. Президент посетил красную зону и увидел, как проходит лечение, а также пообщался с теми, кто уже победил вирус.

Сергей у нас, к примеру. 31 год. Забрали мы его из другой больницы уже в терминальном состоянии, легкие не работали. Полностью восстановился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы. Повезло тебе. Ну так здоровья вам. Не болейте больше.

– Спасибо.