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«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии

25 февраля 2022 11:19
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Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная и медуслуги международного класса. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии-1

Кроме оказания профильной помощи центр также принимает пациентов с COVID-19. Здесь выхаживают больных ковидом с самыми тяжелыми осложнениями. Президент посетил красную зону и увидел, как проходит лечение, а также пообщался с теми, кто уже победил вирус.

Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите (здесь подробности).  

«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии-4

Сергей у нас, к примеру. 31 год. Забрали мы его из другой больницы уже в терминальном состоянии, легкие не работали. Полностью восстановился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодцы. Повезло тебе. Ну так здоровья вам. Не болейте больше.

– Спасибо.

«Повезло тебе». Лукашенко поговорил с пациентом, которого доставили в больницу в критическом состоянии-7

Показали главе государства и «зенит» медицинских технологий. В распоряжении наших врачей с недавнего времени гибридная операционная, которая позволяет помогать пациентам-сердечникам на самом высоком уровне. Президент также пообщался с коллективом клиники и ответил на волнующие вопросы. Александр Лукашенко назвал и причины событий в Украине, они кроются в руководстве страны.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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