Лукашенко: я никогда не сделаю идею национальной, если это не захватит умы и сердца людей

Беларусь без исторических и территориальных пробелов и потерь. Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам, этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акценты, смыслы и национальную значимость праздника, который отмечает вся страна, 17 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами.

Достучаться до сердец и умов, занятых постоянным общением с гаджетами, – вот она, главная задача инженеров медийного и пространства смыслов. Мастер-класс по умению держать публику дает Первый. Идеология должна быть модной, по содержанию – концептуальной, по форме подачи – модной. Флешмобы, фестивали и форумы. И главное – диалог постоянный, диспут в обществе, живое общение, которое вне конкуренции.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы ведь с вами проехали и смотрели в рамках «Беларусь-1», сколько приходит молодежи, какие вопросы задает молодежь. Это уже результат той работы, которая проводилась все эти годы. Но День народного единства – это напоминание о том, что единство – это труд и ответственность. Нельзя ни в коем случае самоуспокаиваться. Как только расслабимся, как только подумаем, что все, мы уже всего достигли, может наступить вызов и угроза, которые не ожидали. Смотрите, вот тоже 1919-1921 годы. Белорусское национальное возрождение. Уже создана Белорусская Советская Республика. Уже был Всебелорусский съезд. Кажется, вот Беларусь встала, и она идет по этой дороге национального государственного развития. А пришли поляки, пришли пилсудчики, и в считаные годы, в считаные месяцы просто системно стали все зачищать. Если бы не борьба, если бы еще раз не труд и ответственность наших предков, единства могло бы и не быть. Вадим Гигин, помимо прочих регалий, – главный инфлюенсер диалоговых площадок в стране. Поднял острый момент. Столичный пул экспертов слишком узкий для всех регионов страны. Не охватишь.