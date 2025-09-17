Лукашенко: я никогда не сделаю идею национальной, если это не захватит умы и сердца людей
Беларусь без исторических и территориальных пробелов и потерь. Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства.
Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам, этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты, смыслы и национальную значимость праздника, который отмечает вся страна, 17 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами.
Достучаться до сердец и умов, занятых постоянным общением с гаджетами, – вот она, главная задача инженеров медийного и пространства смыслов. Мастер-класс по умению держать публику дает Первый. Идеология должна быть модной, по содержанию – концептуальной, по форме подачи – модной. Флешмобы, фестивали и форумы.
И главное – диалог постоянный, диспут в обществе, живое общение, которое вне конкуренции.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы ведь с вами проехали и смотрели в рамках «Беларусь-1», сколько приходит молодежи, какие вопросы задает молодежь. Это уже результат той работы, которая проводилась все эти годы. Но День народного единства – это напоминание о том, что единство – это труд и ответственность. Нельзя ни в коем случае самоуспокаиваться. Как только расслабимся, как только подумаем, что все, мы уже всего достигли, может наступить вызов и угроза, которые не ожидали.
Смотрите, вот тоже 1919-1921 годы. Белорусское национальное возрождение. Уже создана Белорусская Советская Республика. Уже был Всебелорусский съезд. Кажется, вот Беларусь встала, и она идет по этой дороге национального государственного развития. А пришли поляки, пришли пилсудчики, и в считаные годы, в считаные месяцы просто системно стали все зачищать.
Если бы не борьба, если бы еще раз не труд и ответственность наших предков, единства могло бы и не быть.
Вадим Гигин, помимо прочих регалий, – главный инфлюенсер диалоговых площадок в стране. Поднял острый момент. Столичный пул экспертов слишком узкий для всех регионов страны. Не охватишь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это – вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил. Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством, тут вот парламентарии присутствуют, руководители, мы принимать тут не будем. Потому что национальная идея, она должна как-то вызревать. Много было идей, много предлагались – я их все отвергал. Ну, интуитивно, понимая, что это не будет поддержано, это не захватит народ. Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак… Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем. Поэтому я чувствую, что не родилась такая идея. Это должно, прежде всего, в умах людей, которые этим занимаются. В ваших умах вызреть вы должны это, вытолкнуть на поверхность. И оно зайдет всем, охватит нас. И мы начнем потом обсуждать. Но главное – обсуждать. Я никогда не подпишу никакой идеи, не сделаю ее национальной и не стану ее продавливать, если это не охватит, не захватит вас и ваши умы и сердца. Я это, можно сказать, с молоком матери впитал. Конечно, неплохо было, если бы такая идея появилась в какое-то время в нашу бытность. Неплохо. Но она должна появиться, настоящая идея.
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