«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?
Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.
Президента знакомят с тем, что удалось сделать к этому дню. И то, что рассказывает Васильев, сродни фантастике.
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
У ребенка была спинномозговая грыжа – это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Мы сделали разрез на матке, нейрохирург ушил эту грыжу, ребеночка положили обратно, ушили. Вот уже прошло две недели, ребенок продолжает выхаживаться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А его срок какой был?
Сергей Васильев:
26-27 недель. Фактически чуть больше половины беременности, маленький, но уже стали страдать двигательные функции нижних конечностей, поэтому мы не дожидались. Чтобы не получить инвалидность, пришлось его прооперировать.
Александр Лукашенко:
Вот это молодцы, конечно.
Сергей Васильев:
Сейчас мы начнем делать уже внутриутробно, на поток ставить.
Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.