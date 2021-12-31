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«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?

31 декабря 2021 19:53
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Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.  

Президента знакомят с тем, что удалось сделать к этому дню. И то, что рассказывает Васильев, сродни фантастике.  

«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:  
У ребенка была спинномозговая грыжа – это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Мы сделали разрез на матке, нейрохирург ушил эту грыжу, ребеночка положили обратно, ушили. Вот уже прошло две недели, ребенок продолжает выхаживаться.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А его срок какой был?  

Сергей Васильев:  
26-27 недель. Фактически чуть больше половины беременности, маленький, но уже стали страдать двигательные функции нижних конечностей, поэтому мы не дожидались. Чтобы не получить инвалидность, пришлось его прооперировать.  

«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?-4

Александр Лукашенко:  
Вот это молодцы, конечно.  

Сергей Васильев:  
Сейчас мы начнем делать уже внутриутробно, на поток ставить.  

Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.  

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Сергей Васильев # Алена Сырова # Фотофакт

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