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«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей

31 декабря 2021 19:56
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Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.  

Президент направляется в реанимационное отделение, где в специальных кювезах набираются сил и веса маленькие пациенты. Всего здесь можно комфортно разместить до 30 младенцев, но сегодня, к счастью, не все места заняты. За каждым новорожденным – пристальный контроль. Еще бы: рядом с такими крохами и дышать-то страшно.  

«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей -1

Уважаемые гости, у нас масочный режим. Наденьте, пожалуйста, маски.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, наденьте все маски и мне дайте масочку.  

«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей -4

Александр Лукашенко:  
Маленечкий, боже мой.  
– Да, это Мишенька. 690 граммов при рождении.  
– А сейчас набирает вес?  
– Мишенька набирает.  

Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.  

# Беременность и роды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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