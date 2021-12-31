«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.

Президент направляется в реанимационное отделение, где в специальных кювезах набираются сил и веса маленькие пациенты. Всего здесь можно комфортно разместить до 30 младенцев, но сегодня, к счастью, не все места заняты. За каждым новорожденным – пристальный контроль. Еще бы: рядом с такими крохами и дышать-то страшно.