«Полное предлежание плаценты и врастание в рубец». История женщины, которой медики помогли стать мамой

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после Президент направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.

Эту малышку прооперировали несколько дней назад, тогда же она и появилась на свет. Ее мама Марина всю сложность произошедшего, кажется, поняла лишь постфактум.