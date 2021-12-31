«Полное предлежание плаценты и врастание в рубец». История женщины, которой медики помогли стать мамой

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после Президент направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.
Эту малышку прооперировали несколько дней назад, тогда же она и появилась на свет. Ее мама Марина всю сложность произошедшего, кажется, поняла лишь постфактум.
Марина Кривостаненко, пациент РНПЦ «Мать и дитя»:
Полное предлежание плаценты и врастание в рубец. Сначала мне сделали операцию с плацентой (ее удалили), а потом уже кесарево, рождение ребенка. Все в один день и в одно время. Спасибо всему персоналу реанимации, кардиологии, много всех было. И в патологии я лежала долго – месяц. Если бы всех записать, перечислить.
Алена Сырова, СТВ:
Какие планы на будущий год?
Марина Кривостаненко:
Главное, мне кажется, восстановиться, приехать. Очень хочется домой, потому что дома семья.
Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.