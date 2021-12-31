Прямой эфир

«Полное предлежание плаценты и врастание в рубец». История женщины, которой медики помогли стать мамой

31 декабря 2021 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после Президент направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.  

Эту малышку прооперировали несколько дней назад, тогда же она и появилась на свет. Ее мама Марина всю сложность произошедшего, кажется, поняла лишь постфактум.  

«Полное предлежание плаценты и врастание в рубец». История женщины, которой медики помогли стать мамой-1

Марина Кривостаненко, пациент РНПЦ «Мать и дитя»:  
Полное предлежание плаценты и врастание в рубец. Сначала мне сделали операцию с плацентой (ее удалили), а потом уже кесарево, рождение ребенка. Все в один день и в одно время. Спасибо всему персоналу реанимации, кардиологии, много всех было. И в патологии я лежала долго – месяц. Если бы всех записать, перечислить.  

Алена Сырова, СТВ:  
Какие планы на будущий год?  

Марина Кривостаненко:  
Главное, мне кажется, восстановиться, приехать. Очень хочется домой, потому что дома семья.  

Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.  

# Беременность и роды # общество # Марина Кривостаненко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей
31 декабря 2021 19:56

«Маленечкий, боже мой». Президент посетил реанимацию, где выхаживают совсем крошечных детей

«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?
31 декабря 2021 19:53

«У ребёнка была спинномозговая грыжа». Какие в Беларуси есть технологии, которые помогают спасать жизни?

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: «Родоразрешаем не только самых тяжёлых пациенток со всей страны»
31 декабря 2021 19:50

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: «Родоразрешаем не только самых тяжёлых пациенток со всей страны»