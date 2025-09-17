Эта тема всегда была почвой для спекуляций – Лукашенко о важности развития исторической науки

Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам, этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, развитие исторической науки в стране. Какие темы разрабатывают аспиранты и ученые сегодня? Это важно вообще для всех отраслей, а для истории – это важнейшее направление. Во многих странах мира это вопрос на особом контроле государства. Там ты не имеешь права рассказывать об истории страны, не сдав специального экзамена.

Вторая тема – пантеон национальных героев. Никого не вычеркиваем из своей истории, но акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер. Интерес к истории в обществе возрастает. Во все времена эта тема была благоприятной почвой для спекуляций. На моей памяти, последний случай этот был – работа в Верховном совете, когда совсем малая оппозиция, около 30 человек, смогли сломать, повернуть, исказить, и историки были там во главе.

Ну, а поскольку наши, извините меня, коммуняки сидели там, не понимая, что происходит, не зная истории, они совсем соглашались. И я помню скандальную историю, когда мы утверждали герб наш – «Погоня». Жестко был поставлен, я тоже был в этой компании, вопрос: чем он отличается от российского?

И буквально за ночь, на утро, нам принесли столько плакатов в Верховный совет, страшно было смотреть. Пройти в коридоре невозможно было, и все доказывали: а вот угол наклона мяча такой, а этот скачет так, а этот этак и так далее. Но бела-чырвона-белы там и прочее, а сегодня-то мы понимаем, куда нас клонили.