Эта тема всегда была почвой для спекуляций – Лукашенко о важности развития исторической науки

Беларусь без исторических и территориальных пробелов и потерь. Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства.
Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном всем соотечественникам, этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты, смыслы и национальную значимость праздника, который отмечает вся страна, 17 сентября обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами.
Проект развития исторической стратегии, вопросы звучат от Первого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во-первых, развитие исторической науки в стране. Какие темы разрабатывают аспиранты и ученые сегодня? Это важно вообще для всех отраслей, а для истории – это важнейшее направление. Во многих странах мира это вопрос на особом контроле государства. Там ты не имеешь права рассказывать об истории страны, не сдав специального экзамена.
Вторая тема – пантеон национальных героев. Никого не вычеркиваем из своей истории, но акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер. Интерес к истории в обществе возрастает. Во все времена эта тема была благоприятной почвой для спекуляций. На моей памяти, последний случай этот был – работа в Верховном совете, когда совсем малая оппозиция, около 30 человек, смогли сломать, повернуть, исказить, и историки были там во главе.
Ну, а поскольку наши, извините меня, коммуняки сидели там, не понимая, что происходит, не зная истории, они совсем соглашались. И я помню скандальную историю, когда мы утверждали герб наш – «Погоня». Жестко был поставлен, я тоже был в этой компании, вопрос: чем он отличается от российского?
И буквально за ночь, на утро, нам принесли столько плакатов в Верховный совет, страшно было смотреть. Пройти в коридоре невозможно было, и все доказывали: а вот угол наклона мяча такой, а этот скачет так, а этот этак и так далее. Но бела-чырвона-белы там и прочее, а сегодня-то мы понимаем, куда нас клонили.
Надо понимать, что в какой-то мере 17 сентября стало ответом на события 2020 года, но сам праздник – это признак взросления нации и развития национального самосознания. Хотя время-то испытаний продолжается.
Александр Лукашенко:
Ребята, у нас сложные ситуации, у нас еще сложно и непонятно что. Но у нас есть структурированная организация. А если война? Вот представьте. И нам надо мобилизовываться, вот тогда люди быстро поймут, что в сложной ситуации нужны лидеры, нужна какая-то направленность, желательно, чтобы это в основном в одну сторону, и кто впереди пойдет.
Дай бог, чтобы все партии организовались, но вы знаете мою позицию, я вас быстро буду организовывать в этом плане. Но опираться на кого? Вот она, структура.
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