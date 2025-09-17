Лукашенко: все, кто был на передовой борьбы за воссоединение Беларуси, – наши герои

Беларусь отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Акценты, смыслы и его национальную значимость обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Самый молодой государственный праздник – День народного единства – новая политическая традиция. Глава государства за круглым столом встречается с теми, кто определяет нашу идеологию, медийные настроения, атмосферу и общественный вайб. Эксперты, руководители медиа, высшие должностные лица и те, кто с душой любит страну. Все сейчас отправляются на встречу с главой государства. Журналисты тоже присоединяются к этому процессу.

За круглый стол к президенту приглашены 56 человек. Они генерируют идеи, смыслы, сама форма стола вовсе не намек на сглаживание углов. Наоборот, задача стоит остро: обсудить подходы к истории, плюралистическому настоящему и видению будущего через призму исторического и даже эпохального события для белорусов.

Понятно, что сейчас День единства гораздо шире и глубже, чем просто избавление от оккупантов. Подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Тезис звучит пафосно, но не без основания. Поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство. Все, кто был на передовой этой борьбы, – наши герои. Когда мы говорим об исторической памяти, речь идет об акцентах. Мы не так давно вернули в календарь государственных праздников день 17 сентября. Удалось ли в полной мере осознать смысл, национальную значимость даты? Это вопрос, на который мы сегодня будем отвечать.

Улицы 17 Сентября в Беларуси были всегда, но только сейчас начинают смахивать пыль забвение с имен борцов за единение двух частей одной целой страны. Новое прочтение нашей истории – это летопись сложного, но героического периода.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, директор издательства «Беларусь»:

У нас ёсць моцны, трывалы грунт. Ён мацней цэменту, мацней граніту. Гэта жыццёвы лёс тых людзей, якія змагаліся за яднанне нашай краіны, за сённяшняя наша здзяйсненне. Яны быццам перадалі нам гэты свой лёс, напружанасць сваю, моц і сілу.

И в едином историческом контексте польское угнетение – это не метафора, а нечто конкретное. Они вырубали беловежские леса и издевались над нашими людьми. Скудное количество дорог, предприятий, школ говорит об одном. Восточная граница – обычная колония.

Теперь мы об этом читаем и относимся к этому как будто к художественной прозе, а это история нашего становления. В школах нашлось место небольшому, но такому спрессованному историческому периоду нашей истории. Слово сказать, государственный праздник для министра образования еще и личный. У Андрея Иванца 17 сентября день рождения.