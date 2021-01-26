Самые яркие разработки. Что нового создали белорусские учёные в 2020 году

Примеси в воздухе Белорусской антарктической станции, восстановление клеток печени, скрининг и молекулярное моделирование коронавируса – в НАН Беларуси выбрали самые яркие разработки ученых. Одной из значимых стала работа в области лазерной терапии ученых Института физики. Виталий Плавский, заместитель директора по научно-инновационной работе Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

Последнее время наше внимание сосредоточено на использовании лазерно-оптических технологий в агроиндустрии, репродуктивных биотехнологиях. Эти работы опубликованы нами в престижных американских и европейских журналах.

В 2020 году Академия наук выделила разработку, которая помогает сохранить и увеличить численность рыб и животных. После 24 и 48 часов лазерного излучения красного спектра появляются первые результаты. Именно красный спектр выбран неспроста – при нем наработка активного кислорода повышена – это и приводит к увеличению численности особей.

Александр Микулич, заместитель заведующего центром лазерных оптических технологий для медицины и биологии Института физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси:

Мы использовали излучение видимой области спектра, потому что не содержит ультрафиолетовой составляющей, инфракрасной, которая может вызывать потенциальные неблагоприятные эффекты.

Переживать насчет «облученных» особей не стоит – видимый спектр не приносит им вреда, наоборот, увеличивается выносливость к перепадам температур и нехватке кислорода. Исследования показали, что при использовании лазерного излучения на ценные породы рыб, уменьшается количество с измененными видовыми признаками. Также испытуемые рыбы, у которых есть какие-либо дефекты, не выжили бы в пруду или водоеме долго, а в условиях аквакультуры могут годами существовать и развиваться. Стоит понимать, что разработка ученых Института физики также применима и к другим обитателям флоры и фауны.

Виталий Плавский:

Мы ожидаем, что в ближайшее время вместе с животноводами начнется выполнение совместного проекта в рамках государственной программы, и мы обеспечим широкомасштабный эксперимент, который позволит повысить эффективность репродуктивных технологий в двух направлениях: свиноводство и при выращивании коз.

Деятельность ученых Института физики полезна на практике и благодаря другим разработкам. Ученые трудятся над антимикробной терапией, лечением желтухи у новорожденных. Лазер в этих стенах решает многие биологические проблемы человека.

Виталий Плавский:

Мы продолжаем активно сотрудничать в плане разработки технологий противодействия развития вируса. В этом плане мы работаем в двух направлениях: для предотвращения заражения вирусом, а второе направление – разработка методов воздействия на кровь больного человека для подавления вируса.