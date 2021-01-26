Александр Лукашенко согласовал назначение Кирилла Казакова генеральным директором телеканала СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко согласовал 26 января назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение».

Как сообщает БЕЛТА, должность руководителя телеканала СТВ стала вакантной после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне 2020 года был назначен министром информации. Исполнять обязанности гендиректора стал его заместитель Кирилл Казаков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов.

Президент отметил, что на СТВ появилось много новых лиц, «толковых и патриотичных», в том числе молодежи, запустились новые проекты.

Александр Лукашенко:

Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась.