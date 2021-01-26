Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

Военнослужащим предстоит сдать экзамен по мобилизации и способности дать противнику своевременный отпор. Обстановку при этом максимально приблизят к боевой. Испытают и водными преградами, и сражениями в лесу. Усложнит задачу не только погода, но и ночные условия, что еще больше позволит проверить слаженность совместной работы войск. Оценка также будет дана состоянию военной техники.

Завершится проверка контрольными стрельбами из различных видов вооружения.