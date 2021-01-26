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Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

26 января 2021 10:08
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Новости Беларуси. Испытание боем в эти дни проходят разные подразделения белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности.

Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности-1

Военнослужащим предстоит сдать экзамен по мобилизации и способности дать противнику своевременный отпор. Обстановку при этом максимально приблизят к боевой. Испытают и водными преградами, и сражениями в лесу. Усложнит задачу не только погода, но и ночные условия, что еще больше позволит проверить слаженность совместной работы войск. Оценка также будет дана состоянию военной техники.

Завершится проверка контрольными стрельбами из различных видов вооружения. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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