Экзамен по способности дать отпор. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

Новости Беларуси. Испытание боем в эти дни проходят разные подразделения белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности.
Новости Беларуси. Испытание боем в эти дни проходят разные подразделения белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Вооруженных Силах началась внезапная проверка боевой готовности.
Военнослужащим предстоит сдать экзамен по мобилизации и способности дать противнику своевременный отпор. Обстановку при этом максимально приблизят к боевой. Испытают и водными преградами, и сражениями в лесу. Усложнит задачу не только погода, но и ночные условия, что еще больше позволит проверить слаженность совместной работы войск. Оценка также будет дана состоянию военной техники.
Завершится проверка контрольными стрельбами из различных видов вооружения.