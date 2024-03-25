Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Омской области. Какие перспективы обсудили?

Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском. Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами. О высшем пилотаже наших отношений и приземленных проектах – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Нас объединяет даже лен. Сегодня Беларусь и далекий сибирский регион – Омская область – стали еще ближе. Губернатор Виталий Хоценко, к слову, впервые в Беларуси сегодня был приглашен во Дворец Независимости. Вопрос Президента сразу задал дружеский тон встрече.

Речь про хоккейный клуб «Авангард» – спортивное лицо Омской области. Команда на слуху. Например, в 2021 году стала чемпионом КХЛ. А вот политическая победа у всей управленческой лиги российской вертикали случилась на днях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас, прежде всего, в вашем лице всех губернаторов России поздравить с этим результатом. Без вас бы не было никакого результата. И прежде всего, такого результата, который получили российские власти, Президент Путин на прошедших выборах. Друг познается в беде. Осколки взрыва в Подмосковье попали и в сердце Беларуси. Пока вереница белорусов шла с цветами и лампадами к российскому посольству, главы государств напряженно работали. Александр Лукашенко находился в постоянном контакте с Президентом России. Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут. Подробности.

В программе визита встреча в правительстве. Создана совместная комиссия по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Затем вояж по регионам. Встречи с губернаторами Минской и Могилевской областей. Между Могилевским облисполкомом и правительством Омской области запланировано подписание соглашения. Вектор сотрудничества задан главой государства.

Александр Лукашенко:

Примером нашего успешного инвестиционного взаимодействия является совместный проект, реализуемый в Могилеве, – «Омск Карбон Могилев». Изначально предприятие было ориентировано на поставку продукции в Западную Европу, но после введенных санкций сумело в кратчайшие сроки сместить вектор продаж в Азиатский регион. Экспортные поставки осуществляются в более чем 15 стран. Надеюсь, таких примеров в области инвестиционного сотрудничества между Беларусью и вашей областью будет все больше. Показательным примером партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства является работа ОАО «Могилевлифтмаш» – нашего предприятия. Этот производитель вам хорошо известен. Меня информировали, что только в прошлом году обеспечены поставки в ваш регион более 300 белорусских лифтов. Это, конечно же, мало… Мы знаем, что такое лифты и их менять надо, и пришло время когда их надо одновременно менять и в Беларуси, и в России, и в других постсоветских государствах.

Омск в советское время называли «городом-садом» и «городом молодежи», «городом науки». Сейчас город-миллионник переживает ренессанс. Увеличиваются темпы инвестирования социальной инфраструктуры. А вот своих строительных мощностей не хватает.