Лукашенко – губернатору Омской области: сам Бог нам велел работать в сфере АПК!

Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском? Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.
Поднять сотрудничество на новый уровень Президент предлагает и в области АПК, и в области научных проектов. Главное, чтобы это не закончилось на уроне проведения симпозиумов. Отдельная тема – льноводство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Омская область добилась очень серьезных успехов в аграрном секторе. И входит в число регионов-передовиков по производству продукции АПК в Сибирском федеральном округе. Ваш регион также является одним из лидеров в России по выращиванию льна-долгунца. Сам Бог велел нам здесь работать вместе, поскольку, как вы знаете, в Беларуси этому направлению уделяется огромное внимание. Мы всегда будем уделять ему внимание, потому что на гербе нашей страны в том числе и лен. Наша страна имеет все возможности закрыть потребности вашего региона в современной и надежной технике по уборке льна. В полной мере это относится и к другим брендам белорусского машиностроения – тракторам, комбайнам, которые вы хорошо знаете в России.
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