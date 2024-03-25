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Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды

25 марта 2024 17:03
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Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском. Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды-1

Трагедию в торговом центре уже назвали современной Хатынью. И дата, и бесчеловечность исполнителей – этот смысловой ряд можно продолжать и дальше. Свой визит в Беларусь правительственная делегация из Омской области и начала с посещения мемориального комплекса.

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды-4

Виталий Хоценко, губернатор Омской области (Россия):
Очень сильное, хоть и тревожное такое эмоциональное ощущение. И вот представьте, насколько такой тревожный символизм: 22 марта 1943 года и 22 марта 2024 года, но уже в Подмосковье. Жесточайший теракт. Я считаю, что и фашисты, и неонацисты, террористы – это все одно и то же.

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды-7

Президент особо акцентировал – необходима совместная работа по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. Именно наши народы вместе пережили глубочайшую трагедию, и только у нашей цивилизации есть величайшая Победа.

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особая тема – совместная работа по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне. Многие уроженцы вашей земли принимали участие в разгроме врага, к сожалению, погибли здесь, захоронены в Беларуси. Проводим большую практическую работу по документированию и увековечиванию, приглашаем ученых и следователей из вашего региона подключиться к этой важной миссии.

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# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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