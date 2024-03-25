Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды

Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском. Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.

Трагедию в торговом центре уже назвали современной Хатынью. И дата, и бесчеловечность исполнителей – этот смысловой ряд можно продолжать и дальше. Свой визит в Беларусь правительственная делегация из Омской области и начала с посещения мемориального комплекса.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области (Россия):

Очень сильное, хоть и тревожное такое эмоциональное ощущение. И вот представьте, насколько такой тревожный символизм: 22 марта 1943 года и 22 марта 2024 года, но уже в Подмосковье. Жесточайший теракт. Я считаю, что и фашисты, и неонацисты, террористы – это все одно и то же.