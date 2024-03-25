Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут

Самостоятельность и сплоченность Союзного государства нервируют недружественные страны. Было множество попыток привести наш союз к упадку, начиная с экономического давления и заканчивая военными действиями по периметру. Тем не менее мы все еще здесь и, вопреки заокеанским сценариям, восстанавливаем темпы торговли, промышленного развития. Что не менее важно – сохраняем историю и культурное наследие. Это политика нынешних лидеров. И в критической ситуации действуем сообща.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с Президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. В это сложное время также и на губернаторах лежит особый груз ответственности, прежде всего по обеспечению нашей общей безопасности. Должен вам сказать, мы эти сутки с Президентом Путиным были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы.