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Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут

25 марта 2024 10:32
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Вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и импортозамещения 25 марта обсуждают во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут-1

Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области. Глава государства поздравил руководителя российского региона с результатами президентских выборов в России и подчеркнул, что расслабляться нельзя.

Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут-4

Самостоятельность и сплоченность Союзного государства нервируют недружественные страны. Было множество попыток привести наш союз к упадку, начиная с экономического давления и заканчивая военными действиями по периметру. Тем не менее мы все еще здесь и, вопреки заокеанским сценариям, восстанавливаем темпы торговли, промышленного развития. Что не менее важно – сохраняем историю и культурное наследие. Это политика нынешних лидеров. И в критической ситуации действуем сообща.

Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с Президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье. В это сложное время также и на губернаторах лежит особый груз ответственности, прежде всего по обеспечению нашей общей безопасности. Должен вам сказать, мы эти сутки с Президентом Путиным были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и наши спецслужбы.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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