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«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?

25 марта 2024 17:39
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Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском? Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.

Все что мешает – это расстояние, но нивелировать его способна командная игра.

«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда приеду, буду уже играть в этой футболке!
– Это ваш номер.
– Отлично, 01 же ни у кого нет? 1 есть, но 01.
– 01 нет.

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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