Прямой эфир

Делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла с рабочим визитом в Витебск

25 марта 2024 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Высокая степень союзной интеграции. Беларусь и Россия продолжают укреплять взаимовыгодное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целях проработки организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением XI Форума регионов, в Витебск прибыла делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с первым заместителем руководителя Аппарата Виталием Семикиным.

Делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла с рабочим визитом в Витебск-1

Знакомство с северным регионом началось с аэропорта Витебск, который во время форума будет принимать борты из разных городов России. Участники делегации высоко оценили состояние взлетно-посадочной полосы, грамотно выстроенную логистику перемещения для гостей, а также качество обслуживания пассажиров.

Делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла с рабочим визитом в Витебск-4

Виталий Семикин, заместитель руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России:
Рабочая группа Аппарата Совета Федерации прибыла на благодатную землю Беларуси, чтоб посмотреть те объекты, которые будут задействованы, и подготовить качественный, на высоком уровне, как это всегда мы делаем с коллегами из Беларуси, наш форум, который нацелен на то, чтобы развивать и международные отношения наши и поднимать наши экономические потенциалы, и делать это на благо белорусского и российского народов.

Делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла с рабочим визитом в Витебск-7

Члены официальной российской делегации также посетили гостиницу «Лучеса» в областном центре: провели осмотр номерного фонда отеля и места питания участников форума. Следующими точками маршрута в трехдневной программе визита станут площадки, где пройдут заседания секций. Среди них «Витебские ковры», Витебский медуниверситет, сельскохозяйственное предприятие «Мазоловогаз», а также Музей белорусского книгопечатания в Полоцке и завод «Полимир» в Новополоцке.

# Беларусь-Россия # общество # Виталий Семикин

Другие новости рубрики

Все новости
Под силу ли белорусам подготовить человека для долгосрочного полета?
25 марта 2024 17:45

Под силу ли белорусам подготовить человека для долгосрочного полета?

Лукашенко – губернатору Омской области: сам Бог нам велел работать в сфере АПК!
25 марта 2024 17:42

Лукашенко – губернатору Омской области: сам Бог нам велел работать в сфере АПК!

«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?
25 марта 2024 17:39

«Это ваш номер!» Что губернатор Омской области подарил Лукашенко?

Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице
25 марта 2024 17:35

Где обучают будущих пограничников? Посетили военно-патриотический класс в Сенице

В Купаловском театре отметили 30 лучших работников предприятия «Беллифт»
25 марта 2024 17:34

В Купаловском театре отметили 30 лучших работников предприятия «Беллифт»

Милиционер из Минска передал на благотворительность деньги, полученные в качестве компенсации морального вреда
25 марта 2024 17:33

Милиционер из Минска передал на благотворительность деньги, полученные в качестве компенсации морального вреда

Сколько стоил костюм Василевской? Ответил Юрий Воскресенский
25 марта 2024 17:23

Сколько стоил костюм Василевской? Ответил Юрий Воскресенский

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?
25 марта 2024 17:08

В Гомеле обновят легендарный памятник Т-34 – какие факты удалось узнать во время реконструкции?

Получил звание генерал-полковника в битве за Гродно. В каких боях отличился военачальник Иван Болдин?
25 марта 2024 17:06

Получил звание генерал-полковника в битве за Гродно. В каких боях отличился военачальник Иван Болдин?

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды
25 марта 2024 17:03

Лукашенко предложил губернатору Омской области вести совместную работу по сохранению исторической правды

Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России
25 марта 2024 17:01

Станислав Юрецкий: американцы не могут самостоятельно работать в космосе без компетенций России

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС
25 марта 2024 16:47

«Союз МС-25» с белорусским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС