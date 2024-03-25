Делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России прибыла с рабочим визитом в Витебск

Высокая степень союзной интеграции. Беларусь и Россия продолжают укреплять взаимовыгодное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целях проработки организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением XI Форума регионов, в Витебск прибыла делегация Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с первым заместителем руководителя Аппарата Виталием Семикиным.

Знакомство с северным регионом началось с аэропорта Витебск, который во время форума будет принимать борты из разных городов России. Участники делегации высоко оценили состояние взлетно-посадочной полосы, грамотно выстроенную логистику перемещения для гостей, а также качество обслуживания пассажиров.

Виталий Семикин, заместитель руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России:

Рабочая группа Аппарата Совета Федерации прибыла на благодатную землю Беларуси, чтоб посмотреть те объекты, которые будут задействованы, и подготовить качественный, на высоком уровне, как это всегда мы делаем с коллегами из Беларуси, наш форум, который нацелен на то, чтобы развивать и международные отношения наши и поднимать наши экономические потенциалы, и делать это на благо белорусского и российского народов.