Прямой эфир

«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО

31 декабря 2021 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Он был создан в 2004 году после слияния нескольких учреждений. Минувшей осенью там введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Имея такую базу, белорусским врачам удалось выходить младенца, который появился на свет весом 450 граммов.  

Обсуждая в целом систему родовспоможения, Президент поручил уже в первом полугодии 2022 года создать банк данных ЭКО.  

«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте это сделаем и сделаем очень быстро, в первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть, давайте сделаем этот банк, давайте будем это рекламировать, чтобы женщина могла родить.  

«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО-4

Отметим, Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности. Имея лучшие показатели среди всех стран СНГ и многих мировых держав, включая Великобританию, Данию, США, не говоря о соседних Литве и Польше.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ
31 декабря 2021 10:38

В белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ

Вадим Гигин: наше общество ждало этого проекта Конституции, уже более 800 предложений поступило
31 декабря 2021 10:34

Вадим Гигин: наше общество ждало этого проекта Конституции, уже более 800 предложений поступило

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?
31 декабря 2021 09:58

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?