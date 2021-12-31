«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был создан в 2004 году после слияния нескольких учреждений. Минувшей осенью там введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Имея такую базу, белорусским врачам удалось выходить младенца, который появился на свет весом 450 граммов.