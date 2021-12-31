«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО
Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был создан в 2004 году после слияния нескольких учреждений. Минувшей осенью там введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Имея такую базу, белорусским врачам удалось выходить младенца, который появился на свет весом 450 граммов.
Обсуждая в целом систему родовспоможения, Президент поручил уже в первом полугодии 2022 года создать банк данных ЭКО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте это сделаем и сделаем очень быстро, в первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть, давайте сделаем этот банк, давайте будем это рекламировать, чтобы женщина могла родить.
Отметим, Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности. Имея лучшие показатели среди всех стран СНГ и многих мировых держав, включая Великобританию, Данию, США, не говоря о соседних Литве и Польше.