«Думаю, поделюсь с медиками». Чем угощал Лукашенко мам и сотрудников РНПЦ «Мать и дитя»?

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мамам Президент подготовил подарки, а клинике – новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Врачи тоже не остались без внимания. Фрукты, орехи и праздничные напитки – подарки от глав государств Содружества.
Президент недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил неформальный саммит СНГ, и теперь щедро поделился переданными для него угощениями с героями уходящего года – медицинскими работниками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы как-то дружно живем с президентами. И вот я в Питере был. Ты же понимаешь, что если я это съем, то я в дверь не войду. Мне стыдно на фоне министра будет потом.
– Спасибо, Александр Григорьевич!
– Поэтому, думаю, поделюсь с медиками. В новогоднюю ночь все зайдет.
Это уже стало доброй президентской традицией в последний день года – посещать больницы. Сегодня у Президента тоже весьма насыщенный график. Впереди еще новогоднее обращение к белорусам. А перед этим предстоит подписать указ о Годе исторической памяти.
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