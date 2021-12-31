«Думаю, поделюсь с медиками». Чем угощал Лукашенко мам и сотрудников РНПЦ «Мать и дитя»?

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамам Президент подготовил подарки, а клинике – новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Врачи тоже не остались без внимания. Фрукты, орехи и праздничные напитки – подарки от глав государств Содружества.

Президент недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где проходил неформальный саммит СНГ, и теперь щедро поделился переданными для него угощениями с героями уходящего года – медицинскими работниками.