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Дмитрий Пиневич: когда умирает младенец у семьи, им всё равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%

31 декабря 2021 19:46
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Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.  

Дмитрий Пиневич: когда умирает младенец у семьи, им всё равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
2,4. Эти цифры недостижимы для большинства стран мира. Это 220 человек, вернее, 220 трагедий. Да, вот здесь было кратно выше. Но когда умирает младенец у семьи, им все равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100 %. Вот почему мы боремся за каждого маловесного ребенка. Мы сегодня вам покажем, что делается по тем же маловесным детям. 599. У нас таких рождается около 250 в год.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По всей стране?  

Дмитрий Пиневич:  
Да.  

Дмитрий Пиневич: когда умирает младенец у семьи, им всё равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%-4

Чтобы такие результаты были, государство делало и продолжает делать немало. Техническое переоснащение, строительство новых объектов. В одном из таких сегодня и встречали главу государства. К слову, из окон корпуса клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, открытого в ноябре, виден Дворец Независимости, так что Александр Лукашенко просто не мог пройти мимо, но, конечно, главная ценность этого объекта не в виде за окном.  

Александр Лукашенко посетил РНПЦ «Мать и дитя». Итоги рабочей поездки Президента 31 декабря – здесь подробнее.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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