Дмитрий Пиневич: когда умирает младенец у семьи, им всё равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

2,4. Эти цифры недостижимы для большинства стран мира. Это 220 человек, вернее, 220 трагедий. Да, вот здесь было кратно выше. Но когда умирает младенец у семьи, им все равно – здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100 %. Вот почему мы боремся за каждого маловесного ребенка. Мы сегодня вам покажем, что делается по тем же маловесным детям. 599. У нас таких рождается около 250 в год. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По всей стране? Дмитрий Пиневич:

Да.