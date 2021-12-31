Директор РНПЦ «Мать и дитя»: «Родоразрешаем не только самых тяжёлых пациенток со всей страны»

Новости Беларуси. В последний день уходящего 2021 года есть свои традиции. Для главы государства 31 декабря традиционно рабочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром хоккейная тренировка, а после глава государства направился в РНПЦ «Мать и дитя», где подводили итоги многолетнего труда, показали новый корпус, говорили о главном и запечатлели наверняка самые милые кадры уходящего года.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

У нас случилась действительно сказка к Новому году. Мы построили новый корпус, отделение детской реанимации. Если старый корпус был порядка 800 квадратных метров, новый – 4,5 тысячи. Оснащен по последнему слову техники. Здесь есть такие технологии, которых в принципе нет в Республике Беларусь, которые позволят нам более качественно, лучше выхаживать и лечить деток. Мы забираем, родоразрешаем не только самых тяжелых пациенток со всей страны с тяжелыми болезнями, роды глубоко недоношенных деток, мы забираем и из других учреждений родившихся деток по принципу «на себя». Имея такое оборудование, такой квалифицированный персонал, естественно, работая в круглосуточном режиме, мы, несмотря на новогодние праздники, оказываем это все время.