Александр Лукашенко посетил бригаду спецназа внутренних войск в Уручье. Главные тезисы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства. 28 июля Президент Беларуси посетил войсковую часть 3214, где пообщался с руководством и личным составом ведомств системы национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко показали образцы военной техники, стоящей на вооружении внутренних войск и ОМОНа. Провели по комнатам нового общежития, где уже совсем скоро будут жить контрактники, которые пока не обзавелись семьей.
Не обошлось и без серьезного разговора, где Президент достаточно откровенно высказался и об уличных акциях с нападениями на правоохранителей, и о том, как такие вещи должны пресекаться.
Виктория Ходосок продолжит.
Бригада спецназа внутренних войск – элитное соединение и главный резерв силовых структур. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма, которому под силу любые задачи в любой обстановке. Попасть призывникам в ряды спецназовцев не так-то просто. На отборе надо показать не только силу, но и внутренний стержень.
В 3214 глава государства бывает периодически. В Уручье Александр Лукашенко служил, а уже будучи Президентом вместе с военнослужащими части даже заложил яблоневый сад. Первым делом разговор сегодня главнокомандующий начнет с командиром ОМОНа ГУВД Мингорисполкома о недавних уличных акциях, а именно – поведении их участников. Бить ногами правоохранителей не позволено никому.
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
В Уручье Президенту показывают образцы специальной техники, состоящей на вооружении в спецназе внутренних войск и ОМОНе. «Хищник» и «Цунами» пресекают массовые беспорядки, «Волат» и «Практик» защищают личный состав от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении боевых задач.
В одном ряду и последняя разработка – штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Чуть позже машину в деле главнокомандующему покажут в ходе показательных занятий.
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Мощная техника вкупе с отменной физической подготовкой военнослужащих – эффективная комбинация и в охране общественного порядка, и на случай возникновения военной опасности. Каждый спецназовец должен быть в хорошей физической форме, уметь стрелять из разных видов оружия и владеть рукопашным боем – у бойцов даже свои нормативы по физподготовке.
Поговорят сегодня и о жилье для военнослужащих прямо у стен нового общежития. Вопрос с квадратными метрами во внутренних войсках по возможности стараются решать.
За последние пять лет с использованием господдержки по всей стране построено порядка 500 квартир. Большая часть из них – в Минске. А по государственной инвестпрограмме – речь об арендном – цифра близка к 350 квартирам и здесь в лидерах – Гродненская область.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Строить общежитие квартирного типа начали буквально в прошлом году. Сегодня здание готово и скоро заселение. Жить в нем будет более 300 военнослужащих. И для многих это огромный плюс и хорошая поддержка.
В 9-этажном здании – 142 «холостятские квартиры». Просто комнатами их не назовешь. Очевидно, есть однушки, есть и двушки. Каждая рассчитана на двоих военнослужащих-контрактников внутренних войск.
Сергей Пилипенок, заместитель начальника строительства и расквартирования управления тылового обеспечения внутренних войск МВД:
Во время предыдущего посещения бригады специального назначения глава государства поддержал жилищную политику, проводимую командованием внутренним войсками. В последующем в государственную инвестиционную программу был включен объект строительства общежития на территории войсковой части 3214. В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объекту. В основу проекта было положено здание экономичного многоквартирного жилого дома. С 2019 по 2020 год осуществлено строительство здания и прокладка инженерных сетей.
– То есть два человека тут могут жить?
– Это плотно – два человека. Полный комплект проживания: туалет, ванна, кухня.
Общение с силовым блоком глава государства продолжил уже в традиционном формате – встрече с активом. Начал ее Президент достаточно неожиданно – с признания.
Разговор с людьми в погонах прошел, как всегда, без ложных обещаний. Среди восьми приоритетных задач национальной безопасности – повышение демографии. Потому государство всегда будет поощрять многодетные семьи, ну и понятно, поддерживать тех, кто родине служит.
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За месяц Президент проинспектировал элитные части страны. Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.
Поручение Президента – разговаривать с людьми, объяснять решения и шаги власти. На встрече с активом в погонах речь идет и о прошлом, и о настоящем – вызовах современности. Они зачастую ближе, чем могло бы казаться. Об этом говорит госсекретарь Андрей Равков.
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Курс на создание надежной нацбезопасности, поддержка государством военнослужащих и оборонный потенциал страны – встреча в войсковой части 3214 сегодня с расстановкой акцентов. За последние годы очень многое сделано для Вооруженных Сил. И такой подход делает нашу страну еще более мощной и сильной.