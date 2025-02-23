Дудкин: встреча лидеров ядерных супердержав в Эр-Рияде была никак не по украинскому вопросу

Юрий Дудкин, военный эксперт:

Переговоры в Эр-Рияде были началом установления дипломатических отношений между двумя ядерными супердержавами, но никак встреча была не по украинскому вопросу. Между двумя государствами фактически на сегодня не существовало за последние три года дипотношений. Послов не было в двух столицах. В Москве не было посла Соединенных Штатов, а в Вашингтоне не было посла Российской Федерации. Господин Антонов был отозван президентом в Москву. Настолько были накалены эти отношения. И, безусловно, встреча в Эр-Рияде показала, что нашлось время для того, чтобы встретиться и начать взаимный процесс понимания того, куда мы идем вообще на этой планете. А все уже шло к тому, что могла бы начаться и третья мировая ядерная война. Поэтому взаимное общение, дипломатические отношения очень важны именно в этом вопросе.

Понятное дело, что обе стороны нашли взаимопонимание и в том, что нужно развивать торгово-экономические отношения. И я думаю, что господин Трамп, как в прошлом бизнесмен, в этом кровно заинтересован. Естественно, встреча, которая намечается на высшем уровне, а я предполагаю, и это следует из взаимных пожеланий и Трампа, и Путина может состояться в конце февраля. Они оба об этом заявляют, изъявляют желание. Ну, или в начале марта, это точно. Поэтому будем надеяться на то, что в первую очередь начало диалога между США и Россией будет способствовать нормальным дипломатическим и торгово-экономическим отношениям.