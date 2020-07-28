Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?

Новости Беларуси. В Уручье Президенту показали образцы специальной техники, состоящей на вооружении в спецназе внутренних войск и ОМОНе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном ряду и последняя разработка – штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Чуть позже машину в деле главнокомандующему покажут в ходе показательных занятий.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Данное транспортное средство предназначено как для групп применения специальных средств вот в таком заградительном варианте, так и как штурмовая платформа с лестницей, где можно работать до 3 этажа включительно. Экипаж ее – 5 человек, если это группа применения специальных средств. Многофункциональность машины заключается в том, что этот подвес снимается очень быстро, в течение 15 минут, и транспортное средство используется просто как патрульный автомобиль.





Мощная техника вкупе с отменной физической подготовкой военнослужащих – эффективная комбинация и в охране общественного порядка, и на случай возникновения военной опасности.