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Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?

28 июля 2020 18:14
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Новости Беларуси. В Уручье Президенту показали образцы специальной техники, состоящей на вооружении в спецназе внутренних войск и ОМОНе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?-1

«Хищник» и «Цунами» пресекают массовые беспорядки, «Волат» и «Практик» защищают личный состав от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении боевых задач.

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Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?-4

В одном ряду и последняя разработка – штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Чуть позже машину в деле главнокомандующему покажут в ходе показательных занятий.

Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?-7

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Данное транспортное средство предназначено как для групп применения специальных средств вот в таком заградительном варианте, так и как штурмовая платформа с лестницей, где можно работать до 3 этажа включительно. Экипаж ее – 5 человек, если это группа применения специальных средств. Многофункциональность машины заключается в том, что этот подвес снимается очень быстро, в течение 15 минут, и транспортное средство используется просто как патрульный автомобиль.

Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?-10



Мощная техника вкупе с отменной физической подготовкой военнослужащих – эффективная комбинация и в охране общественного порядка, и на случай возникновения военной опасности. 

Президенту Беларуси показали штурмовой комплекс «Рубеж». В чём уникальность машины?-12

Каждый спецназовец должен быть в хорошей физической форме, уметь стрелять из разных видов оружия и владеть рукопашным боем – у бойцов даже свои нормативы по физподготовке.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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