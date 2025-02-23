Суслов: администрация Трампа приняла политическое решение об отстранении Зеленского

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики:

Я полностью согласен с тем, что Зеленский это политический труп. Я полностью согласен с тем, что администрация Трампа приняла политическое решение о его отстранении, потому что рассматривает в нем препятствия для реализации национальных интересов Соединенных Штатов на данный момент. Какие процедуры могут быть применены для того, чтобы обеспечить уход Зеленского в физическое небытие, это уже другой вопрос. Могут ли быть введены персональные санкции против коррумпированного окружения Зеленского? Да, вполне вероятно. Вот здесь я согласен, потому что действительно вопрос о том, куда ушли американские деньги, он достаточно актуальный.

Что касается заморозки конфликта, конечно, Россия выступает категорически против. Россия вряд ли согласится на то, чтобы сначала был объявлен режим перемирия, прекращения огня, а все переговоры потом. Потому что Россия прекрасно понимает: в этом случае потом не произойдет. Все останется именно на прекращении огня без какого-либо полноценного урегулирования. Конечно, без каких-либо мер безопасности и для России, и, кстати говоря, для Украины и так далее. Без разрешения фундаментальных вопросов европейской безопасности. Поэтому огонь будет прекращен только после того, как мы достигнем с Соединенными Штатами Америки принципиальных договоренностей о том, каким должно быть окончательное урегулирование. Статус Украины, очень важный вопрос, характер практических отношений Украины и НАТО. Потому что когда Россия говорит о нейтральном статусе Украины, она подразумевает не просто не распространение на Украину пятой статьи Североатлантического договора, а существенное ограничение практического сотрудничества Украины и стран Запада, какое имеет место сейчас. Вот когда мы обо всем этом договоримся, тогда, собственно, и завершится война.