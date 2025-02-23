Если выборы в Украине будут, кто станет ключевым конкурентом Зеленского? Обсудили эксперты

Надежда Сасс, ведущая:

Диана, а как вы считаете, если выборы будут, кто будет ключевой конкурент Зеленского, если Зеленский, конечно, осмелится баллотироваться снова?

Диана Панченко, украинская журналистка:

Надежда, здесь у меня нет, скажем так, иллюзий, кто будет более удобным, опять же, кто будет более удобным для Запада, тот и будет президентом. Надо понимать, что на сегодня как таковая кампания еще не началась, и ни один из кандидатов не заявил о своих претензиях и амбициях на эту должность. Поэтому говорить о каких-то замерах сегодня очень рано. Я, безусловно, выделила бы, наверное, 2-3 фамилии. Это Залужный, Буданов и, возможно, Белецкий, но, опять же, здесь все будет зависеть от того, как будет построена кампания, как она будет организована. И, опять же, какие и чьи интересы будут представлены. Вот эта наглая позиция Зеленского, которому все должны, позиция, что Украине все должны, она, конечно, останется в стороне. Так больше не будет. Еще раз, этот человек связался не с теми людьми, эти люди такого не прощают. И я думаю, что в самом ближайшем будущем нас ждут большие расследования о колоссальной коррупции Зеленского. Масштабы ее мы до сих пор даже не понимаем. Я думаю, что это крупнейшие в истории масштабы воровства. То, что там происходит, просто невообразимо себе представить. Я уже приводила информацию о том, что из одесских портов контейнерами вывозится наличка под эгидой Кирилла Тимошенко, одного из бизнес-партнеров Зеленского. И, безусловно, команде Трампа захочется вернуть деньги налогоплательщиков США.