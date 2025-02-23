Панченко: пребывание Зеленского у власти – это вопрос, который решится в промежутке до года

Диана Панченко, украинская журналистка:

Зеленский – это балласт для Украины. На сегодня, я думаю, мы можем вполне уверенно говорить о том, что это вот такой существенный бонус в переговорном процессе, бонус на стороне России. Потому что все, что делает Зеленский – это, безусловно, играет в минус народу Украины и самой Украине. Опять же, вынесу сейчас за скобки переговорный процесс Россия – США. Там очень много точек соприкосновения и очень много позиций. Безусловно, украинский конфликт – это лишь один из пунктов, пожалуй, даже не основной. По Зеленскому действительно у меня есть информация из окружения Трампа, что санкции против ближайшего его коррупционного окружения были подготовлены еще до вступления господина Трампа в должность, еще до инаугурации. И, конечно, этот список, он являлся таким Дамокловым мечом, способом манипулировать, и на момент до вступления Трампа в должность нельзя было с уверенностью сказать, что действительно эти санкции будут введены. Сегодня мы можем говорить об этом уверенно.

К медийному уничтожению Зеленского присоединились все самые-самые основные функционеры, тяжеловесы команды MAGA – от Илона Маска до Давида Сакса и Такера Карлсона. Просто так это не бывает, дальше так не будет. И, конечно, вопрос пребывания Зеленского дальше у власти – это вопрос, я не буду говорить дней, но я думаю, что до года. Это вопрос, который решится в промежутке до года.