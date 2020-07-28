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Контрактник о новом общежитии в Уручье: «Я буду во много раз меньше тратить денег»

28 июля 2020 18:18
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Новости Беларуси. Младший сержант Кирилл Кириллов (в прошлом – учитель) – один из тех, кому уже повезло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Контрактник о новом общежитии в Уручье: «Я буду во много раз меньше тратить денег» -1





Повезло не выбрасывать откровенно большие деньги за съемную квартиру в Минске и за помощью не обращаться к семье. Парень – будущий новосел общежития в Уручье.

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Контрактник о новом общежитии в Уручье: «Я буду во много раз меньше тратить денег» -4

Условиями в новом жилье приятно удивляется – обустроенная кухня, балкон, своя ванная, внутри спальной комнаты есть все. Но еще больше душу греет сэкономленный бюджет.

Контрактник о новом общежитии в Уручье: «Я буду во много раз меньше тратить денег» -7

Кирилл Кириллов, военнослужащий отряда специальных операций войсковой части 3214:
Я военнослужащий воинской части 3214. И уже год как служу на контракте. За это время я снимаю квартиру в городе Минске за довольно большую сумму денег – за 250 долларов. Это большие затраты для моего бюджета. Поэтому государство позаботилось о нас и построило общежитие. И на вот это, представленное нам жилье, я буду во много раз меньше тратить денег. Плюс, что все оставшиеся средства я могу потратить на себя.

Так вот, сэкономить удастся приличную сумму, не считая коммуналки, проживание обойдется в районе 10 рублей.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Кирилл Кириллов # Фотофакт

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