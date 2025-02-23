Защита страны обеспечена! Беларусь отмечает 23 февраля – рассказываем о достижениях нашей армии

Президент уделяет особе внимание вопросам обороны. Этого требует ситуация. К нашим границам страны НАТО стягивают военные силы, увеличивают контингент. Рядом неразрешенный конфликт. В политическом плане не легче. Сколько негатива, пустых обвинений мы получили в свой адрес! Но мы терпеливо и методично пытались донести свою позицию. А она в принципе и не менялась. Беларусь открыта для взаимодействия со всеми, кто готов к равноправному диалогу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот на неделе, учитывая мировую коннотацию, где наметилось глобальное политическое потепление, в Беларусь начали поступать определенные сигналы от тех, от кого раньше в нашу сторону веяло холодом. Как сообщил наш источник в дипломатических кругах военных структур, некоторые государства ЕС на этой неделе заявили, что понимают позицию Беларуси, несмотря на события трехлетней давности, и готовы к началу диалога. А пока наша Галина Буро провела день с теми, кто даже в праздник на боевом посту.

Ей 20, и она снайпер. Как? Сама судьба метко определила профессию. Елизавета Полькина по образованию бухгалтер, полгода отработала по специальности, но поняла: промах. Душа тянется к армии, все же сама из военной семьи. Метила на должность делопроизводителя, но предложили более перспективный вариант – тандем со снайперской винтовкой. Елизавета Полькина, снайпер 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Каждый раз что-то новое и интересное. Знаю, что я хочу, чтобы было мирное небо над головой, и если для этого надо стараться и где-то носить тяжести, где-то позаниматься дольше обычного, я к этому готова. Она не скрывает, бывает тяжело, но мужчинам не уступит, на равных разделит звание «защитника Отечества».

– Прием. Как принимаете?

– Принимаю вас также на 5 баллов. Связь – и военную, и поколений – обеспечивает мама. По службе с дочерью встречается редко, но бесперебойную радиоподдержку всегда гарантирует. Ведь Светлана Полькина в 6-й механизированной бригаде начальник радиорелейной станции. Вот уже 25 лет она на связи.

Светлана Полькина, начальник радиорелейной станции батальона связи 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Армии бояться не надо. Если ты будешь выполнять свои обязанности, то и служба будет прекрасна. У меня отец военный, воевал в Афгане, представлялся к званию Героя Советского Союза. Для меня это гордость. Подробнее в видео.

Стоять на страже интересов собственной страны и готовность к самопожертвованию – это, пожалуй, то, что бьет сильнее осколочно-фугасных, что делает белорусскую армию настоящим сплавом «отпора». Именно люди со звездами (большими и маленькими) на погонах, в потертой окопами форме офицера-запасника, неуклюжие рядовые-новобранцы, не оспаривающие гражданский долг, а впитывающие азы военной науки на полигонах – все они – гарантия сохранения независимости Беларуси. Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом».

Военно-политическая обстановка вокруг нашей страны держит в тонусе уже не один год. Потому в защиту вкладываемся. В 2025 году на национальную оборону будет направлено около 5 миллиардов рублей – это почти на треть больше, чем годом ранее, однако при этом сумма расходов не превышает и 2 % ВВП. Чего не скажешь о других.

А вот у НАТО статья расходов куда больше. По суммам и вовсе кажется, что это не на оборону, а уж точно на нападение. Но, в отличие от европейцев, мы не стремимся создавать угрозы соседям, но и мир в доме – наша непоколебимая догма. Наша система сдержек – тактическое ядерное оружие. И в этом есть своя военная экономика. Этот инструмент позволяет остановить любую военную агрессию без кратного увеличения расходов на армию и вступления в гонку вооружений. Главная задача Минобороны – грамотное распределение средств. А современные конфликты позволили сделать свои выводы. Боевые действия в Украине показали, что сегодня равно востребованы как новинки, так и старые советские образцы вооружения. Потому еще несколько лет назад Президент говорил о важности налаживания собственного производства боеприпасов. Ведь это и есть своеобразная независимость. От внешних поставок. Лукашенко о боеприпасах: мы выйдем на 10-12 тысяч, а если жимануть, то и 15 тысяч Пантус соберет.

Но тем не менее только в 2024 году 13 новых образцов вооружения и техники, созданных отечественными оборонными предприятиями, пополнили арсеналы Вооруженных Сил. Маневренность, мобильность и развитие – стиль современных Вооруженных Сил. Внедрение в войска БПЛА, новых систем управления, связи, осваивание современных приемов ведения боя. В стране сформировано Южное оперативное командование, создаются укрепрайоны, опять же из опыта СВО. При этом сама армия остается компактной, активно взаимодействует с другими силовыми структурами и народным ополчением, которое, кстати, официально сформировалось тоже в последнюю пятилетку. Все это в том числе позволило белорусской армии закрепилась в рейтинге лучших в мире. По данным U.S. News and World Report, мы занимаем высокое 12-е место, соседствуя в топе с Францией и Саудовской Аравией. Лукашенко: нам надо готовиться к войне, и дай бог, чтобы этой войны не было.

Соблюдает Беларусь и все союзные обязательства в рамках ОДКБ – в сентябре в стране пройдут оборонительные учения «Запад», где традиционно отрабатывается легенда нападения с территории Польши, Литвы и Латвии. Ведь та же Варшава проводит агрессивную политику в отношении Минска, тратит колоссальные средства на милитаризацию. У границ Союзного государства разворачиваются военные базы НАТО. И это серьезный вызов военной безопасности нашей страны. На неделе Беларусь уведомила Польшу о готовности к проведению взаимных военных инспекций на глубину 80 километров. Подобные мероприятия предусмотрены в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. Сделает ли Польша ответный шаг?

При этом наша миролюбивая позиция неизменна. Активная оборона белорусских границ – основа замысла на следующую пятилетку. Глава государства утвердил ее в декабре 2024-го. Ошибки прошлого учтены – наиболее боеспособные подразделения сегодня не находятся непосредственно на границе, а отрабатывают марш из мест дислокации и быстрое развертывание. Например, сейчас 111-я артиллерийская бригада из Бреста по железной дороге доставила на полигон Гожский «Гиацинты» и гаубицы «Мста-Б», чтобы участвовать в масштабном сборе ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования. Оттачивают мастерство военные весь февраль. До конца месяца разбит полевой лагерь прямо в лесу.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь артиллеристы развернули большой палаточный городок. Полностью автономный. Есть спальные места, полевая кухня и столовая, баня и зоны заготовки дров для топки печек, даже при морозах в -10 в палатках тепло. А электричество обеспечивает генератор.