В Беларуси растёт выручка резидентов ПВТ на внутреннем рынке

Парк высоких технологий – это уникальный налоговый и правовой режимы, связь с ключевыми IT-игроками, экспортные возможности. С начала года новыми резидентами ПВТ стали уже около полусотни компаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Давайте посмотрим, как оно работает.

– Это каталог жилья. Здесь жилье отдельно, экскурсии, туры отдельно.

Это первый туристический агрегатор в Беларуси, где собрана вся необходимая информация для путешественника. Необходимость этого проекта назрела, когда сразу несколько иностранных онлайн-порталов ушли из Беларуси. Мы дорогу осилили. Качественная навигация для внутреннего туризма есть, но не только для него. Сейчас на маркетплейсе есть экскурсии. Наверное, десятка три стран есть. Даже здесь вверху можно посмотреть: Россия, Беларусь, Грузия, Египет, Азербайджан, Танзания, Турция.

Интернет-площадка упростила жизнь не только для туристов, но и для поставщиков услуг. И прежде всего речь про средний и малый бизнес. Зачастую предложения владельцев агроусадеб или экодомов теряются на фоне более крупных игроков. Теперь все на одной карте вровень: и президентский люкс, и сельское подворье.

Ксения Турцевич, специалист по жилью:

Многие подрядчики наши, владельцы жилья, это люди уже в возрасте, постарше. Возможно, кто не сильно разбирается в этом всем. Поэтому мы им помогаем. Мы с ними созваниваемся (и по видео, и по телефону) и сообщения им пишем. Долго с ними ведем переписки, бывает, несколько дней, но всегда доводим все до конца. Все у них получается, и все хорошо. Поэтому бояться нового не стоит, мы со всем поможем. Свои услуги на маркетплейсе размещают и туроператоры. Например, эта столичная компания открыла путь на площадку месяц назад, и уже несколько десятков заявок от покупателей.

Ольга Войтова, директор туристической компании:

Я считаю, что платформа очень полезна, потому что сейчас в Беларуси по факту нет аналогов, которые занимаются именно белорусским туризмом, размещают именно белорусские объекты. Есть у нас аналог, но это в основном российская компания, и там с ними есть какие-то сложности, в плане работы именно белорусам. Поэтому это очень здорово, что у нас появился такой портал, где есть все, что у нас есть в Беларуси. С февраля компания-разработчик стала резидентом Парка высоких технологий. Это открывает новые горизонты для развития инвестиций.

Борис Яковито, основатель проекта:

Планы у нас достаточно амбициозные. Сфера, которую мы выбрали, она достаточно конкурентная, очень конкурентная. Когда нас приняли в ПВТ, на нас ложится дополнительный список обязанностей, и это подстегивает выполнять их.