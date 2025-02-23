Тем, кто решил переехать в деревню, помогут деньгами. Но есть пара важных нюансов

В Беларуси пытаются установить справедливые правила игры на рынке для всех его участников. И речь идет не только про крупный бизнес. Это касается и обычных людей, и предпринимателей локального масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В феврале в Минтруда обновили инструкцию по предоставлению помощи тем, кто решил переехать в деревню. Помогают не словом, а делом. Конкретно в этом случае – деньгами. Сумма бонусов – чуть больше 4 тысяч рублей. На такие подъемные могут рассчитывать белорусы, которые захотят сменить городскую прописку на сельскую. Но есть пару важных нюансов. О них лучше знать до того, как вы решите паковать чемоданы. Как переехать и получить за это деньги, расскажет Кристина Протосовицкая.

Лариса Зарецкая, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Святая Воля»:

Мы вас очень ждали, проходите, пожалуйста. Рум-тур от Ларисы Зарецкой получится не с первого раза. Сельчане скромные по натуре. Но именно профессионализм оператору машинного доения и матери четырех детей позволил получить зарплату гораздо выше средней по стране и комфортный дом. Лариса Зарецкая:

Центральное газоснабжение, котел газовый, отопление, нагрев воды, за месяц выходит 100-110 рублей. Это не очень большая сумма. Смена районов – со Столинского на Ивацевичский – прошла для многодетной семьи намного проще, чем ожидали. Один из инструментов поддержки от центров занятости – выплаты для переезда, так называемые «подъемные». Для Ларисы сумма составила порядка 3 тысяч рублей, а с февраля – это более четырех, еще помощь от хозяйства – 600 рублей.

Лариса Зарецкая:

Хозяйство помогло переехать, и машину выделило, чтобы перевезти. Машина с вещами поехала, приехали на легковой машине, меня забрали и деток. Председатель всегда спрашивал, надо ли что-то. Ежегодно в Беларуси порядка 100 семей меняют адрес прописки с городской на сельскую. С февраля при трудоустройстве на селе государство предоставит помощь в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума. В числе обязательств – отработать не менее одного года по трехстороннему договору между центром занятости, нанимателем и безработным.