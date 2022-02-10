Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новым министром образования стал Андрей Иванец. Прежде он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Напомним, должность оставалась вакантной после назначения Игоря Карпенко председателем Центризбиркома. Сегодня Президент рассказал, что при подборе кандидатуры на пост министра предложений было много. Однако глава государства уверен, что с выбором не ошиблись.

В кресле министра сельского хозяйства и продовольствия отныне Игорь Брыло. В сфере не новичок, ранее занимал должность первого зама. Появился первый зам и у госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича. Им стал Павел Муравейко.