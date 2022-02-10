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Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»

10 февраля 2022 13:58
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»-1

Так, новым министром образования стал Андрей Иванец. Прежде он работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси. Напомним, должность оставалась вакантной после назначения Игоря Карпенко председателем Центризбиркома. Сегодня Президент рассказал, что при подборе кандидатуры на пост министра предложений было много. Однако глава государства уверен, что с выбором не ошиблись. 

В кресле министра сельского хозяйства и продовольствия отныне Игорь Брыло. В сфере не новичок, ранее занимал должность первого зама. Появился первый зам и у госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича. Им стал Павел Муравейко.

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Кому, как не вам, знать, что происходит в войсках. Но тут уже вы не должны в обнимку ходить с теми, кто вас рекомендовал. Вы уже человек Президента, и вы моими глазами должны смотреть на Вооруженные Силы. Не только на армию. Поэтому вчера они вас рекомендовали, а завтра они должны понимать, что вы должны быть объективным человеком по отношению к Вооруженным Силам.

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»-7

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Иванец # Игорь Карпенко # Александр Вольфович # Павел Муравейко # Фотофакт

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