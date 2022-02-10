«Я готовить не люблю. Лучше лишний раз поглажу». Какой Караев в быту? Рассказывает он сам

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области. Юлия Артюх, СТВ:

Интересно, какой вы в быту? Как вы проводили время с семьей? Как вы занимались со своими сыновьями?

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Когда я книги читал и наблюдал за воспитанием других из всех источников (телевидение, кино, рассказы), знаете, как часто получается, у большого начальника, который горит на работе, недосмотрены дети. И эта каста начальников это как бы оправдывает: вот, он же для страны, для людей, для государства. Ему было некогда. Я всегда был противником этого взгляда и такой философии, идеологии. Прежде всего, смотри за своими детьми. Воспитай их, сделай так, чтобы не было стыдно за них. И когда ты добьешься успехов в детях, тогда ты имеешь моральное право что-то кому-то проповедовать, требовать. Если ты чего-то не добился от своих детей, то ничего большего, высшего, запредельного от других людей ты требовать не можешь. Только лишь потому, что они в твоем подчинении, у тебя долг, служба, должность. И у них долг, служба, должность. Нет. Недавно в машине я услышал на «Радио Мелодии века»: сегодня день психологии, раздайте нескольким вашим близким, друзьям, знакомым, родным задание – написать несколько ваших заметных качеств, потом сравните их. И вот там, где будет совпадение, это и есть вы. Я написал в мессенджере такое задание нескольким людям. Когда сравнивал их между собой, жена и сын младший отметили (наряду с положительными качествами), что я в быту зануда. А когда я показал это тем, кто меня не знает в быту, они страшно удивились и сказали, что не замечали таких качеств. Отвечая на первый вопрос, в быту я зануда. Наверное, где-то много командую, руковожу, жена ворчит: «Ты свои полковничьи и генеральские замашки оставь, будешь солдатами у себя командовать». Я говорю: «Нет, так будет, сыновья должны слушаться». Они должны быть при быстром исполнении команды старшего, то есть меня. И выполнять просьбы и поручения родителей – это очень важно в любой семье. Начальник, не начальник, военный, не военный. Мой отец, как мы сказали, электрослесарь. Не дай Бог, когда он меня позвал, я не откликнулся и не метнулся к нему, не спросил что, где, как, почему, что сделать. Старший (отец, дядя), вообще старший по возрасту – это почитаемый, уважаемый человек. Не только у нас – кавказцев, осетин – у славян тоже. Про это нельзя забывать. Это и славянская традиция тоже. И русских, и белорусов, и украинцев. Просто в ритме современной жизни в городах про это забыли. В деревнях-то это так.

Юлия Артюх:

К слову о воспитании, о традициях в семье, уважение, почет к старшим. Юрий Караев:

Оно мне и по натуре, по духу близко. Так воспитывают у нас вообще. И в моей семье так было в частности. И я в этом плане стремлюсь быть, в хорошем смысле слова, домашним деспотом по отношению к сыновьям в том числе в первую очередь. Юлия Артюх:

Вы готовите дома? Супруга позволяет? Юрий Караев:

Вообще, она не любит, чтобы на кухню кто-то приходил, мешал. У нее такая чисто белорусская ментальность. На одной кухне – одна хозяйка. Поэтому максимум – помыть посуду. И то она отодвигает, типа я это сделаю быстрее, чем ты. Я готовить не люблю, поэтому с удовольствием отдаю ей это действие. Я лучше лишний раз уберу, поглажу. Мне кажется, что в этом я ее разгружу, а уже если она умеет быстро и вкусно, хорошо и рационально, я на это же движение потрачу больше силы, что-нибудь ей испачкаю или разобью, не дай Бог. И по времени это будет дольше. И картошку я не с той кожурой почищу и так далее. И не люблю я это. Юлия Артюх:

Но сейчас вы проживаете в Гродно один. Наверное, приходится как-то.

Юрий Караев:

Как говорит один мой друг (замкомандующего внутренними войсками), я же солдат, я должен уметь все: и костер разжечь, и выжить в любых условиях. Конечно, все элементарное я умею, в этом плане не беспомощный. Пожарить картошку или яйцо сварить, не так как Хоботов в «Покровских воротах», который в конце концов уронил его, жена говорит: «Кулинар». Все-таки смогу. А так в основном у нас такая развитая продуктовая промышленность, что всегда купишь творог со сметаной, смешаешь – вот тебе и завтрак. Жена все-таки заботится обо мне и с собой что-нибудь с выходных дает. Я это еще и не всегда съедаю. Поэтому нет проблемы никакой. Юлия Артюх:

Какое качество вы больше всего цените в людях? Юрий Караев:

Ответственность, порядочность, конструктивность, чтобы люди могли договариваться. Юлия Артюх:

Часто ли вы повышаете голос? Юрий Караев:

Наверное, нет. Моя профессия предполагала бы его почаще повышать, но я справляюсь спокойно. Юлия Артюх:

Ваша слабость?

Юрий Караев:

Много, грешен. Поговорить люблю. Юлия Артюх:

Вы считаете свой характер сложным? Юрий Караев:

Наверное, нет. Смотря на отношение людей ко мне, я не думаю, что со мной сложно. Юлия Артюх:

Можно ли простить предательство? Юрий Караев:

Нет, предательство прощать нельзя. Юлия Артюх:

Путешествие на автомобиле или на самолете?