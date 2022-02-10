«Заболел любимый верблюд». В Беларуси есть уникальное лекарство для животных, которое интересно во всём мире

Максим Потапович, заведующий НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии БГУ:

Здесь мы находимся в зимнем саду так называемом. Здесь различные тропические растения, привезенные из разных стран, даже птички живут. Он мог стать врачом, преподавать химию или трудиться на заводе. Но сквозь тернии к звездам. Знакомьтесь – светило белорусской науки, талантливый микробиолог Максим Потапович. Любовь к предмету привили еще за партой. Олимпиады и живой интерес медленно, но верно привели на биофак. Максим Потапович:

Какой-то был критический период, что мне хотелось закончить быстрее учебу и уйти работать куда-нибудь. Встретились с моим научным Владимиром Антоновичем Прокулевичем. И вот он говорит: а не хочешь ли ты пойти в аспирантуру? Так начал уже втягиваться в работу, пошли результаты, первые публикации. Меня это очень (и до сих пор) продолжает сильно стимулировать, результат, который ты получаешь, когда ты что-то делаешь руками.

Так молодой ученый с головой ушел в белковую ветеринарию и открыл с командой лабораторию биотехнологии. В центре внимания – вирусные инфекции у домашних животных: коров, свиней, овец, лошадей и других. Теперь побороть пневмонию, чумку, ящур, маститы и многое другое не составит труда. А самое главное – спасительному лекарству нет аналогов в мире. Без химии. На основе собственных белков животных. Максим Потапович:

Например, мы берем ген из коровы, условно говоря, подсаживаем этот ген в бактерию, бактерия начинает производить коровий белок, мы его оттуда выделяем и получаем субстанцию, которую мы используем затем для производства препаратов. У нас их сегодня порядка 12-14 различных белков для разных видов животных. Препараты направлены на коррекцию иммунных показателей, благодаря чему мы убиваем не сам патоген препаратом, а даем возможность организму побороть его собственными силами. 99, если не 100 % препаратов, которые используются против мастита, они содержат антибиотики и вводятся в сосок. То есть они действуют местно, на местную микрофлору, которая находится в соске. И за счет того, что она размножается, портится молоко. Наш препарат антибиотиков не содержит, а второе – он колется внутримышечно.

Сплошные плюсы и ощутимый экономический эффект. Здоровые животные – экологически чистая продукция. Сроки лечения сокращаются вдвое, снижается смертность поголовья, увеличивается привес молодняка. Молоко и мясо не отбраковываются. Более того, после поправки даже повышается жирность сливок. 12 препаратов уже зарегистрированы, еще шесть на очереди. 55 % идет на экспорт в Россию и Казахстан. Есть спрос на «Биферон-Б» и другие лекарства в Китае, Иордании. Среди пациентов ученого есть даже верблюды. Максим Потапович:

У нас был случай экспорта наших препаратов в ОАЭ, когда у какого-то уважаемого человека заболел любимый верблюд. Вышли на нас в итоге, и мы передавали препарат, который у нас изначально разрабатывался и применяется для лошадей, поскольку верблюды и лошади достаточно близки по физиологии. Были хорошие отзывы.

Команда микробиологов успешно работает и с проблемой репродукции. Препарат нового типа позволит повысить эффективность осеменения в 2,5 раза. То есть из 10 коров оплодотворятся не четыре, а восемь, что значительно снизит затраты на эмбрионы и семенной материал. Под надежной защитой и братья меньшие – коты и собаки. Это Максим Потапович проверил на личном опыте, когда шесть лет назад сделал прививку от чумки своему щенку Джеку. Помог родной препарат.

Максим Потапович:

После прививки на второй день он заболел, причем чумкой. И вот был у меня дома флакончик этого препарата, я ему вколол. Мы его выходили в итоге. Можно использовать как маленьким щенкам, так и взрослым собакам. Не только для лечения, но также для профилактики. Зачастую есть такие проблемы, как конъюнктивиты, глазные инфекции, ушные. Наш препарат давали в одной из ветклиник столичных, через них прошло 38 кошек с чумкой. Те, кто получил этот препарат, все выжили.

В перспективе разработка от коварного коронавируса и других инфекций. Есть прототип в виде капель для носа, которые повышают как местный, так и системный иммунитет человека. Ну а чтобы реализовать глобальное, нужно находить время на отдых. Ученый обожает петь, ходит с друзьями в караоке, на квизы и мозговые штурмы. А сейчас болеет за наших биатлонистов. Лыжи – еще одна страсть. С новыми силами и новые горизонты.