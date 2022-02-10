Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?

Детское здоровье всегда в фокусе внимания родителей и врачей, а во время пандемии это приобретает особую актуальность. У ребенка такие же шансы подцепить новый респираторный вирус, как и у взрослого. Признаки коронавирусной инфекции схожи с обычной простудой. Родителям нужно быть начеку.

Любовь Дорошко, врач-педиатр, заведующая отделением 1-й городской детской поликлиники г. Минска:

Может быть повышение температуры до 38,5 °C и выше. Может быть першение, боль в горле, заложенность носа. Могут быть кишечные расстройства. Родители должны измерять температуру тела обязательно и обратиться, конечно, к участковому педиатру. Если температура тела 38,5 °C обязательно дать жаропонижающие препараты.

У малышей 2-5 лет в большинстве случаев нет никаких симптомов или они настолько незначительные, что родители не всегда их замечают. Возможна повышенная капризность или плаксивость, небольшая слабость, резкие изменения настроения. У детей 5-7 лет болезнь обычно начинается как типичное ОРЗ.

Любовь Дорошко:

Нужно обязательно промывать носик физраствором. Обязательно увлажнение воздуха, обильное питье и жаропонижающие препараты. Если ребенок перенес коронавирусную инфекцию, в зависимости, безусловно, от возраста, обязательно через месяц надо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать электрокардиограмму и, конечно, назначить витамины. И ограничение физической нагрузки в течение одного месяца. Через месяц обратиться к участковому врачу на осмотр.

Временами фиксируются тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, из-за чего у родителей возникает беспокойство за здоровье своего ребенка. На сегодня единственная возможность взять под контроль ситуацию – вакцинироваться.

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники г. Минска:

В Республике Беларусь проводят вакцинацию детей с 12-летнего возраста. В первую очередь это проводится для создания коллективного иммунитета, а также для исключения риска развития тяжелых заболеваний мультисистемно-воспалительного синдрома у детей и подростков. Во всех организациях здравоохранения прививают детей, но только с письменного согласия родителей. Ребенок осматривается врачом-педиатром, делается заключение о его состоянии здоровья и затем проводят вакцинацию.