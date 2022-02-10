Прямой эфир

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?

10 февраля 2022 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Детское здоровье всегда в фокусе внимания родителей и врачей, а во время пандемии это приобретает особую актуальность. У ребенка такие же шансы подцепить новый респираторный вирус, как и у взрослого. Признаки коронавирусной инфекции схожи с обычной простудой. Родителям нужно быть начеку.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-1

Любовь Дорошко, врач-педиатр, заведующая отделением 1-й городской детской поликлиники г. Минска:
Может быть повышение температуры до 38,5 °C и выше. Может быть першение, боль в горле, заложенность носа. Могут быть кишечные расстройства. Родители должны измерять температуру тела обязательно и обратиться, конечно, к участковому педиатру. Если температура тела 38,5 °C обязательно дать жаропонижающие препараты.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-4

У малышей 2-5 лет в большинстве случаев нет никаких симптомов или они настолько незначительные, что родители не всегда их замечают. Возможна повышенная капризность или плаксивость, небольшая слабость, резкие изменения настроения.  У детей 5-7 лет болезнь обычно начинается как типичное ОРЗ.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-7

Любовь Дорошко:
Нужно обязательно промывать носик физраствором. Обязательно увлажнение воздуха, обильное питье и жаропонижающие препараты. Если ребенок перенес коронавирусную инфекцию, в зависимости, безусловно, от возраста, обязательно через месяц надо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, сделать электрокардиограмму и, конечно, назначить витамины. И ограничение физической нагрузки в течение одного месяца. Через месяц обратиться к участковому врачу на осмотр.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-10

Временами фиксируются тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, из-за чего у родителей возникает беспокойство за здоровье своего ребенка. На сегодня единственная возможность взять под контроль ситуацию – вакцинироваться.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-13

Наталья Олихвер, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 1-й городской детской поликлиники г. Минска:
В Республике Беларусь проводят вакцинацию детей с 12-летнего возраста. В первую очередь это проводится для создания коллективного иммунитета, а также для исключения риска развития тяжелых заболеваний мультисистемно-воспалительного синдрома у детей и подростков.

Во всех организациях здравоохранения прививают детей, но только с письменного согласия родителей. Ребенок осматривается врачом-педиатром, делается заключение о его состоянии здоровья и затем проводят вакцинацию.

Есть и тяжёлые случаи. Как восстановить здоровье ребёнка после коронавируса?-16

Наталья Олихвер:
После вакцинации не менее 15 минут ребенок наблюдается для проявления нежелательных последствий инфекции и отпускается домой. Вакцинация проводится с интервалом 21-28 дней.

В детском возрасте коронавирусная инфекция встречается реже, чем во взрослом, однако главное помнить – определить самостоятельно диагноз ребенка, заниматься самолечением или ждать появления других симптомов категорические не рекомендуется.

# Коронавирус # общество # Любовь Дорошко # Наталья Олихвер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть книги XVII века. Вот как в Национальной библиотеке Беларуси реставрируют редкие экземпляры
10 февраля 2022 12:38

Есть книги XVII века. Вот как в Национальной библиотеке Беларуси реставрируют редкие экземпляры

ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме
10 февраля 2022 12:08

ЦИК Беларуси уже аккредитовал 77 международных наблюдателей для работы на референдуме

Владимир Улахович назначен послом в Венгрии. Вот его первый комментарий в новой должности
10 февраля 2022 11:53

Владимир Улахович назначен послом в Венгрии. Вот его первый комментарий в новой должности