Владимир Улахович назначен послом в Венгрии. Вот его первый комментарий в новой должности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 февраля Александр Лукашенко назначил новых послов в нескольких странах. Так, уже экс-председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отправляется работать в Грузию. Владимир Боровиков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси во Вьетнаме. А Владимир Улахович, прежде руководитель БелТПП, будет представлять интересы нашей страны в Венгрии.
Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:
Нельзя разделить эти понятия – деятельность деловой нашей ассоциации, торгово-промышленной палаты, развитие экспорта, поддержка внешнеэкономических связей. И это естественный процесс, поэтому ничего удивительного здесь нет. Я хочу сказать, у нас давно сложилась модель нашей дипломатии и дипломатической службы как экономическая дипломатия, потому что всегда оценки по результатам были связаны с развитием в первую очередь с развитием нашего экспорта, поэтому здесь естественный переход. Более того, я думаю, что то сотрудничество, которое сложилось с нашими партнерами из разных стран, в том числе и с Венгерской Республикой, это только дополнительная возможность для того, чтобы развивать торгово-экономические связи, которые в любом случае являются основной нашей дипломатии.
Новый руководитель и у нашего телеканала. Компанию возглавит Александр Осенко. До этого он работал директором Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор». А на должность заместителя председателя Мингорисполкома согласована Надежда Лазаревич. Прежде она руководила холдингом «Бобруйскагромаш».
«Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало». Лукашенко обновил состав руководства МИД и назначил новых послов. Подробнее здесь.