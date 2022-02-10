Владимир Улахович назначен послом в Венгрии. Вот его первый комментарий в новой должности

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии:

Нельзя разделить эти понятия – деятельность деловой нашей ассоциации, торгово-промышленной палаты, развитие экспорта, поддержка внешнеэкономических связей. И это естественный процесс, поэтому ничего удивительного здесь нет. Я хочу сказать, у нас давно сложилась модель нашей дипломатии и дипломатической службы как экономическая дипломатия, потому что всегда оценки по результатам были связаны с развитием в первую очередь с развитием нашего экспорта, поэтому здесь естественный переход. Более того, я думаю, что то сотрудничество, которое сложилось с нашими партнерами из разных стран, в том числе и с Венгерской Республикой, это только дополнительная возможность для того, чтобы развивать торгово-экономические связи, которые в любом случае являются основной нашей дипломатии.