Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности

Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, в состав Совета безопасности включен председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Александр Вольфович. Из состава Совета безопасности исключены Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас.