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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности

17 июля 2020 16:47
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Новости Беларуси. Обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Президент 17 июля подписал Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности-1

Согласно документу, в состав Совета безопасности включен председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Госвоенпрома Дмитрий Пантус, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Александр Вольфович. Из состава Совета безопасности исключены Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Виктор Хренин # Дмитрий Пантус # Александр Вольфович # Станислав Зась # Леонид Анфимов # Сергей Румас # Фотофакт

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