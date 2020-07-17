Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Новости Беларуси. Туристический информационный и рекреационный центр для пожилых и людей с ограниченными возможностями появился в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь созданы все условия для их комфортного отдыха.

Они могут прогуляться по безбарьерной экологической тропе, посетить исторические места и памятники архитектуры, а также воспользоваться услугами агроусадеб.

Путешествие может быть распланировано на 2-3 дня, а вся информация об объектах и услугах распространится через созданный центр. Кроме информационной поддержки, здесь предусмотрена возможность временного проживания – на 20 мест. Также есть конференц-зал со специальным оборудованием, где все адаптировано для людей с инвалидностью.

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

Услуги предоставляются следующего характера: это услуги проживания самостоятельного, это услуга конференц-зала с проживанием и без проживания, здесь можно взять в аренду туристический и спортивный инвентарь. И мы планируем разрабатывать экскурсионные маршруты.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Минская область очень достойно работает с туризмом, с агроусадьбами (порядка 800 агроусадеб). И особенно Воложинский район в этом плане преуспел. И благодаря этому центру сегодня пять агроусадеб будут задействованы именно под центры.